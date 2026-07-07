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Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву
Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву
Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную поддержку Украине. Об этом заявила министр обороны государства Дилан Йешилгез-Зегериус в интервью Bloomberg. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T14:15
2026-07-07T14:15
2026-07-07T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную поддержку Украине. Об этом заявила министр обороны государства Дилан Йешилгез-Зегериус в интервью Bloomberg.В материале также указывается, что сейчас Киев не в состоянии сбивать московские баллистические снаряды и отчаянно нуждается в большем количестве перехватчиков. При этом Нидерланды уже потратили 9,1 миллиарда евро (10,4 миллиарда долларов - ред.) на военную поддержку киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликтаКонец близок: у Украины осталось денег на две неделиУ Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан
https://crimea.ria.ru/20260707/kart-blansh-pribaltike-chto-budut-reshat-na-sammite-nato-v-ankare--mnenie-1157443738.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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нидерланды, украина, новости сво, западная помощь украине, коллективный запад, новости, политика
Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву
Нидерланды завершили военную поддержку Украины - Минобороны страны