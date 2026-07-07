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Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву
Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву
Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную поддержку Украине. Об этом заявила министр обороны государства Дилан Йешилгез-Зегериус в интервью Bloomberg. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T14:15
2026-07-07T14:15
нидерланды
украина
новости сво
западная помощь украине
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новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную поддержку Украине. Об этом заявила министр обороны государства Дилан Йешилгез-Зегериус в интервью Bloomberg.В материале также указывается, что сейчас Киев не в состоянии сбивать московские баллистические снаряды и отчаянно нуждается в большем количестве перехватчиков. При этом Нидерланды уже потратили 9,1 миллиарда евро (10,4 миллиарда долларов - ред.) на военную поддержку киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина "заканчивается": что ждет Запад в случае затягивания конфликтаКонец близок: у Украины осталось денег на две неделиУ Европы закончились деньги воевать за Украину – Орбан
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нидерланды, украина, новости сво, западная помощь украине, коллективный запад, новости, политика
Денег нет: Нидерланды отказываются дальше помогать Киеву

Нидерланды завершили военную поддержку Украины - Минобороны страны

14:15 07.07.2026
 
© AP Photo Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo Peter Dejong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную поддержку Украине. Об этом заявила министр обороны государства Дилан Йешилгез-Зегериус в интервью Bloomberg.
"У нас, как у государства, больше нет возможностей, потому что мы сделали так много", — сказала Йешилгез-Зегериус на полях саммита НАТО в Анкаре, отвечая на вопрос издания о новых запросах на ракеты Patriot Киеву.
В материале также указывается, что сейчас Киев не в состоянии сбивать московские баллистические снаряды и отчаянно нуждается в большем количестве перехватчиков. При этом Нидерланды уже потратили 9,1 миллиарда евро (10,4 миллиарда долларов - ред.) на военную поддержку киевского режима.
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