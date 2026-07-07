https://crimea.ria.ru/20260707/chistil-karmu-na-kubani-lzhetselitel-vymanil-u-zemlyachki-million-1157440603.html
Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион
Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион
За "очистку кармы" на миллион рублей перед судом предстанет лжецелитель из Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T21:15
2026-07-07T21:15
2026-07-07T21:15
россия
краснодарский край
новости
мошенничество
мвд по краснодарскому краю
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdfe592d70ce6ff6d03be8f8da40d65c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. За "очистку кармы" на миллион рублей перед судом предстанет лжецелитель из Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве, к этому времени материалы направлены в суд. Мужчине грозит реальное лишение свободы на срок до 10 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ищут лжецелительниц, укравших у пенсионерки 700 000 рублейПрогадала: в Севастополе "ясновидящая" пыталась подкупить наряд ППСОформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
россия
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144314369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_54b5ac1d99855eb285f46510b22976a6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край, новости, мошенничество, мвд по краснодарскому краю
Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион
МВД: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион за "очистку кармы"