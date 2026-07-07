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Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион
Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион
За "очистку кармы" на миллион рублей перед судом предстанет лжецелитель из Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T21:15
2026-07-07T21:15
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новости
мошенничество
мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. За "очистку кармы" на миллион рублей перед судом предстанет лжецелитель из Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве, к этому времени материалы направлены в суд. Мужчине грозит реальное лишение свободы на срок до 10 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ищут лжецелительниц, укравших у пенсионерки 700 000 рублейПрогадала: в Севастополе "ясновидящая" пыталась подкупить наряд ППСОформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
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РИА Новости Крым
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россия, краснодарский край, новости, мошенничество, мвд по краснодарскому краю
Чистил карму: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион

МВД: на Кубани лжецелитель выманил у землячки миллион за "очистку кармы"

21:15 07.07.2026
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. За "очистку кармы" на миллион рублей перед судом предстанет лжецелитель из Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.
"67-летний житель Белореченска предложил землячке провести курс энергетического массажа с очищением кармы. Лжецелитель убедил женщину в эффективности своих методов и обещал исцеление от всех недугов. За год доверчивая женщина отдала аферисту более 1 млн рублей", - проинформировали в полиции.
Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве, к этому времени материалы направлены в суд. Мужчине грозит реальное лишение свободы на срок до 10 лет.
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