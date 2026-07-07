https://crimea.ria.ru/20260707/chetvero-komandirov-vsu-poluchili-pozhiznennoe-za-blokadu-mariupolya-1157444711.html

Четверо командиров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя

Четверо командиров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Четверо командиров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению четверых командиров 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, принимавших... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T14:28

2026-07-07T14:28

2026-07-07T14:28

всу (вооруженные силы украины)

приговор

новости сво

генеральная прокуратура рф

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению четверых командиров 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, принимавших участие в блокаде Мариуполя и признанных виновными в убийстве 93 человек, в том числе военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.В результате их преступных действий совершено убийство 93 мирных граждан, в том числе военнопленных, и покушение на убийство еще 81 лица. В результате обстрелов были разрушены объекты жилого фонда и повреждена гражданская инфраструктура, указали в ведомстве.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил каждого подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы обвиняемые по делу об атаке на СтаробельскБолее 700 боевиков ВСУ приговорены в России к длительным срокам заключенияРуководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), приговор, новости сво, генеральная прокуратура рф, донецкая народная республика (днр), мариуполь