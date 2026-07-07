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Четверо командиров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя
Четверо командиров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Четверо командиров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению четверых командиров 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, принимавших... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T14:28
2026-07-07T14:28
2026-07-07T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению четверых командиров 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, принимавших участие в блокаде Мариуполя и признанных виновными в убийстве 93 человек, в том числе военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.В результате их преступных действий совершено убийство 93 мирных граждан, в том числе военнопленных, и покушение на убийство еще 81 лица. В результате обстрелов были разрушены объекты жилого фонда и повреждена гражданская инфраструктура, указали в ведомстве.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил каждого подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы обвиняемые по делу об атаке на СтаробельскБолее 700 боевиков ВСУ приговорены в России к длительным срокам заключенияРуководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), приговор, новости сво, генеральная прокуратура рф, донецкая народная республика (днр), мариуполь
Четверо командиров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя
Четверо офицеров ВСУ получили пожизненное за блокаду Мариуполя и убийство 93 человек