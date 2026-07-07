https://crimea.ria.ru/20260707/chernomorskiy-flot-sbil-shest-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1157441160.html

Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ

Шесть безэкипажных катеров противника уничтожено силами Черноморского флота за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T12:35

2026-07-07T12:35

2026-07-07T12:35

министерство обороны рф

новости сво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Шесть безэкипажных катеров противника уничтожено силами Черноморского флота за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 176 303 БПЛА, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 060 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской областиПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛАНад Крымом и Черным морем сбили беспилотники

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера