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Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ
Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ
Шесть безэкипажных катеров противника уничтожено силами Черноморского флота за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T12:35
2026-07-07T12:35
министерство обороны рф
новости сво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Шесть безэкипажных катеров противника уничтожено силами Черноморского флота за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 176 303 БПЛА, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 060 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской областиПВО отражает массированную атаку беспилотников на Москву - сбито более 430 БПЛАНад Крымом и Черным морем сбили беспилотники
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министерство обороны рф, новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), безэкипажные катера
Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ - Минобороны

12:35 07.07.2026
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Шесть безэкипажных катеров противника уничтожено силами Черноморского флота за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров противника", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 176 303 БПЛА, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 060 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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Министерство обороны РФНовости СВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безэкипажные катера
 
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