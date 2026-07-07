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Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией
Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией
Отношения России и Украины могут восстановиться черед "десяток лет", если в обоих государствах будут проявляться стремления к налаживанию диалога. Такое мнение... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T11:44
2026-07-07T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Отношения России и Украины могут восстановиться черед "десяток лет", если в обоих государствах будут проявляться стремления к налаживанию диалога. Такое мнение высказал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в интервью украинским СМИ.В качестве "самого яркого примера" он привел Германию, с которой в 1955-м году возобновили "все отношения", несмотря на то, сколько зла она совершила.Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не является врагом России. По его словам, враг России тот, кто хочет добиться стратегического поражения нашей страны на поле боя и уничтожения российской государственности.*внесен в России в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кирилл буданов*, украина, россия, политика, новости
Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией

Отношения Украины с Россией могут восстановиться через десяток лет - Буданов*

11:44 07.07.2026 (обновлено: 11:51 07.07.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Отношения России и Украины могут восстановиться черед "десяток лет", если в обоих государствах будут проявляться стремления к налаживанию диалога. Такое мнение высказал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в интервью украинским СМИ.

"Однозначно будет. Так происходило со всеми странами... Надеюсь, что мы будем взвешенны в своих подходах. Но то, что через десяток лет будет кто-то и со стороны России говорить, что надо как-то с Украиной диалог иметь, и в Украине говорить такое – очевидно, это может быть", — ответил Буданов* на вопрос о возможности возобновления отношений между Москвой и Киевом.

В качестве "самого яркого примера" он привел Германию, с которой в 1955-м году возобновили "все отношения", несмотря на то, сколько зла она совершила.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не является врагом России. По его словам, враг России тот, кто хочет добиться стратегического поражения нашей страны на поле боя и уничтожения российской государственности.
*внесен в России в список террористов и экстремистов
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