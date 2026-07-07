https://crimea.ria.ru/20260707/budanov-sdelal-zayavlenie-o-vosstanovlenii-otnosheniy-s-rossiey-1157437320.html

Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией

Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией

Отношения России и Украины могут восстановиться черед "десяток лет", если в обоих государствах будут проявляться стремления к налаживанию диалога. Такое мнение... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T11:44

2026-07-07T11:44

2026-07-07T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Отношения России и Украины могут восстановиться черед "десяток лет", если в обоих государствах будут проявляться стремления к налаживанию диалога. Такое мнение высказал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* в интервью украинским СМИ.В качестве "самого яркого примера" он привел Германию, с которой в 1955-м году возобновили "все отношения", несмотря на то, сколько зла она совершила.Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Украина не является врагом России. По его словам, враг России тот, кто хочет добиться стратегического поражения нашей страны на поле боя и уничтожения российской государственности.*внесен в России в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, украина, россия, политика, новости