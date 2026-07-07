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Британцы назвали Киев одним из худших городов для жизни

Британцы назвали Киев одним из худших городов для жизни - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Британцы назвали Киев одним из худших городов для жизни

Киев попал в "хвост" рейтинга городов мира, составленного британским журналом Economist. Украинская столица заняла 166-е место из 173 возможных, пишет РИА... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T08:31

2026-07-07T08:31

2026-07-07T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Киев попал в "хвост" рейтинга городов мира, составленного британским журналом Economist. Украинская столица заняла 166-е место из 173 возможных, пишет РИА Новости.В частности, в рейтинге Киев уступил столице Зимбабве Хараре. Замкнули же список города Дамаск (Сирия), Триполи (Ливия) и Дакка (Бангладеш), Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея), Лагос (Нигерия), Алжир, Карачи (Пакистан).Лучшим городом для проживания второй год подряд стал Копенгаген. Рейтинг оценивает города по пяти категориям: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.Ранее сообщалось, что власти Украины безответственно отнеслись к выполнению комплексного "плана стойкости" Киева, который был представлен на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в КиевеПосле атак ВС России по Киеву эвакуировали более 600 человекУкраина просит денег у разных стран на энергообеспечение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, новости, великобритания, в мире