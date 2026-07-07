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Более 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
Более 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Более 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
За ночь над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T08:16
2026-07-07T08:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. За ночь над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Как сообщалось, силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Москву, по состоянию на 6 утра сбиты 36 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУМассированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотникаДроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине
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пво, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, черное море, азовское море
Более 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 452 вражеских беспилотника
08:16 07.07.2026 (обновлено: 08:58 07.07.2026)