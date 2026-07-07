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Более 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России

Более 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Более 450 беспилотников атаковали Крым и другие регионы России

За ночь над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T08:16

2026-07-07T08:16

2026-07-07T08:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. За ночь над российскими регионами, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожены 452 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.Как сообщалось, силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Москву, по состоянию на 6 утра сбиты 36 БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУМассированный удар по Крыму перед саммитом НАТО – сбито 64 беспилотникаДроновая охота ВСУ на мирных: два человека погибли и 15 ранены на Херсонщине

черное море

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, министерство обороны рф, черное море, азовское море