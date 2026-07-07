https://crimea.ria.ru/20260707/bolee-300-mirnykh-zhiteley-ubity-i-raneny-v-rezultate-obstrelov-vsu-1157433680.html

Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ

Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ

сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T07:25

2026-07-07T07:25

2026-07-07T07:25

родион мирошник

константин мирошник

атаки всу

новости сво

обстрелы всу

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/07/1157433479_0:95:874:587_1920x0_80_0_0_0c1cd79e5a8a4b142d7b650a76cb4f3f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За неделю в результате обстрелов ВСУ погибли 38 мирных жителей, ранены 270. Об этом сообщил сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, киевские нацисты вели целенаправленную охоту за гражданским транспортом на междугородних трассах, наносили удары по жилому сектору, объектам социальной и энергетической инфраструктуры. В частности, нанесен варварский удар по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, также атакован уже второй пассажирский автобус с туристами из Белоруссии в Брянской области. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 4 917 боеприпасов, уточнил Мирошник.Читайте также на РИА Новости Крым:8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской областиУдар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

родион мирошник, константин мирошник, атаки всу, новости сво, обстрелы всу, новости