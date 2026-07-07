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Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2026
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Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ
Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ
сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T07:25
2026-07-07T07:25
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За неделю в результате обстрелов ВСУ погибли 38 мирных жителей, ранены 270. Об этом сообщил сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, киевские нацисты вели целенаправленную охоту за гражданским транспортом на междугородних трассах, наносили удары по жилому сектору, объектам социальной и энергетической инфраструктуры. В частности, нанесен варварский удар по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, также атакован уже второй пассажирский автобус с туристами из Белоруссии в Брянской области. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 4 917 боеприпасов, уточнил Мирошник.Читайте также на РИА Новости Крым:8 500 мирных жителей России погибли и 22 500 пострадали из-за действий ВСУ Россия примет меры для снижения последствий ударов ВСУ до нуля – ПутинВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской областиУдар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток
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РИА Новости Крым
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Более 300 мирных жителей убиты и ранены в результате обстрелов ВСУ

38 мирных жителей погибли и 270 ранены за неделю в ходе обстрелов ВСУ - Мирошник

07:25 07.07.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия обстрелов ВСУ
Последствия обстрелов ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. За неделю в результате обстрелов ВСУ погибли 38 мирных жителей, ранены 270. Об этом сообщил сообщил во вторник посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 29 июня по 5 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 308 мирных жителей: ранены 270 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 38 человек, в том числе один ребенок", - написал он в своем канале в МАКС.
По его словам, киевские нацисты вели целенаправленную охоту за гражданским транспортом на междугородних трассах, наносили удары по жилому сектору, объектам социальной и энергетической инфраструктуры.
В частности, нанесен варварский удар по городскому рынку в Токмаке Запорожской области, также атакован уже второй пассажирский автобус с туристами из Белоруссии в Брянской области.
Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней ВСУ выпустили не менее 4 917 боеприпасов, уточнил Мирошник.
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Родион МирошникКонстантин МирошникАтаки ВСУНовости СВООбстрелы ВСУНовости
 
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