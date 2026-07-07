Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
В Краснодарском крае сократилось число неработающих АЗС – власти
© РИА Новости КрымМашина на заправке
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сократилось число неработающих автозаправочных станций, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.
"В рамках рабочей группы вместе с отраслевыми компаниями контролируем ситуацию с обеспечением топлива в регионе. Благодарен вам за решение об увеличении поставок топлива в Краснодарский край. И теперь мы принимаем все необходимые меры для сокращения сроков его разгрузки и доставки на АЗС", – сказал Кондратьев по итогам совещания с вице-премьером РФ Александром Новаком.
За последние дни удалось сократить количество закрытых заправок – на сегодняшний день еще 80 АЗС возобновили свою работу.
"Тем не менее, на большинстве введено ограничение на отпуск топлива 20 или 30 литров на один автомобиль. Приостановлена продажа в канистры и другие емкости", – напомнил губернатор.
Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства, заявлял ранее Новак.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.
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