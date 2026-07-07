Рейтинг@Mail.ru
Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/benzin-na-kubani-chislo-nerabotayuschikh-azs-sokratilos-1157451767.html
Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
В Краснодарском крае сократилось число неработающих автозаправочных станций, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на губернатора Вениамина... РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T17:51
2026-07-07T17:51
бензин
топливо
топливно-энергетический комплекс
вениамин кондратьев
александр новак
краснодарский край
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870701_0:86:1618:996_1920x0_80_0_0_471aaa605bdbf5bd527c546735a57690.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сократилось число неработающих автозаправочных станций, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.За последние дни удалось сократить количество закрытых заправок – на сегодняшний день еще 80 АЗС возобновили свою работу.Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства, заявлял ранее Новак.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запас необходим: как правильно хранить бензинБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал законБензин у перекупов не всегда безопасен для машины
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870701_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_bf469f79ad65b26c11da68d15c0bec1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, топливо, топливно-энергетический комплекс, вениамин кондратьев, александр новак, краснодарский край
Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось

В Краснодарском крае сократилось число неработающих АЗС – власти

17:51 07.07.2026
 
© РИА Новости КрымМашина на заправке
Машина на заправке - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сократилось число неработающих автозаправочных станций, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

"В рамках рабочей группы вместе с отраслевыми компаниями контролируем ситуацию с обеспечением топлива в регионе. Благодарен вам за решение об увеличении поставок топлива в Краснодарский край. И теперь мы принимаем все необходимые меры для сокращения сроков его разгрузки и доставки на АЗС", – сказал Кондратьев по итогам совещания с вице-премьером РФ Александром Новаком.

За последние дни удалось сократить количество закрытых заправок – на сегодняшний день еще 80 АЗС возобновили свою работу.
"Тем не менее, на большинстве введено ограничение на отпуск топлива 20 или 30 литров на один автомобиль. Приостановлена продажа в канистры и другие емкости", – напомнил губернатор.
Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства, заявлял ранее Новак.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запас необходим: как правильно хранить бензин
Бензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал закон
Бензин у перекупов не всегда безопасен для машины
 
БензинТопливоТопливно-энергетический комплексВениамин КондратьевАлександр НовакКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:50Дети добровольцев получат преимущество при зачислении в кадетские корпуса
18:34В Крыму уничтожили пять авиационных бомб
18:24Испания даст Украине 50 млн евро на покупку оружия у США
18:15Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых
18:12Крымский театр кукол готовит новый спектакль по легендам полуострова
18:02Ялта переходит в режим строгой экономии электричества
17:51Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось
17:42МОК отменил санкции в отношении спортсменов России и восстановил членство ОКР
17:30Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
17:22"Не вводим ограничения против друзей": США снимут санкции с Турции
17:16Житель Кубани порезал себя по заданию аферистов и попал в реанимацию
16:57В Севастополе 8 июля ограничат энергоснабжение для юридических лиц
16:45Как Трамп красную карточку на ЧМ-2026 отменял: в чем цель скандала с ФИФА
16:36Трамп пригрозил выводом американских войск из Европы
16:32В Кореизе ищут инвесторов для дома известного винодела
16:15Трамп сделал резкое заявление в адрес НАТО
16:08В Крыму намолочено 356 тысяч тонн зерна
15:56Жуткое ДТП с КАМАЗом и четырьмя иномарками произошло на Кубани
15:47Ситуация с бензином в России: что делают власти
15:38В Белогорском районе Крыма введут два графика подачи электроэнергии
Лента новостейМолния