https://crimea.ria.ru/20260707/benzin-na-kubani-chislo-nerabotayuschikh-azs-sokratilos-1157451767.html

Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось

Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Бензин на Кубани: число неработающих АЗС сократилось

В Краснодарском крае сократилось число неработающих автозаправочных станций, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на губернатора Вениамина... РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T17:51

2026-07-07T17:51

2026-07-07T17:51

бензин

топливо

топливно-энергетический комплекс

вениамин кондратьев

александр новак

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае сократилось число неработающих автозаправочных станций, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.За последние дни удалось сократить количество закрытых заправок – на сегодняшний день еще 80 АЗС возобновили свою работу.Кабмин РФ рассматривает принятие дополнительных мер по насыщению рынка страны нефтепродуктами, данные вопросы будут рассмотрены на совещании в ситуационном центре правительства, заявлял ранее Новак.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запас необходим: как правильно хранить бензинБензин на внутреннем рынке и поддержка НПЗ: Путин подписал законБензин у перекупов не всегда безопасен для машины

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, топливно-энергетический комплекс, вениамин кондратьев, александр новак, краснодарский край