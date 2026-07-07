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Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
Армия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T12:29
2026-07-07T12:29
2026-07-07T12:34
харьковская область
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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харьковская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости сво, министерство обороны рф
Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
12:29 07.07.2026 (обновлено: 12:34 07.07.2026)