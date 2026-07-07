https://crimea.ria.ru/20260707/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-petro-ivanovku-v-kharkovskoy-oblasti-1157440552.html

Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.07.2026

Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

Армия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2026

2026-07-07T12:29

2026-07-07T12:29

2026-07-07T12:34

харьковская область

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости сво, министерство обороны рф