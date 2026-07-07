Рейтинг@Mail.ru
Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260707/armiya-rossii-vzyala-pod-kontrol-petro-ivanovku-v-kharkovskoy-oblasti-1157440552.html
Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 07.07.2026
Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
Армия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2026
2026-07-07T12:29
2026-07-07T12:34
харьковская область
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
новости сво
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_a217c08a9cd09717d93df146195e864a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149844218_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_f813a4ee3bf1add4a1ead2848cd22037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьковская область, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости сво, министерство обороны рф
Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

12:29 07.07.2026 (обновлено: 12:34 07.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В результате решительных действий взят под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России за сутки взяли под свой контроль пять населенных пунктов в Харьковской области и ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Харьковская областьАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Для чего Зеленский пытается втянуть Белоруссию в конфликт
12:59Новости СВО: потери Киева растут на всех участках фронта
12:45В Джанкойском районе Крыма выделили газ для заправки автомобилей
12:35Черноморский флот сбил шесть безэкипажных катеров ВСУ
12:29Армия России взяла под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
12:25Крым в условиях ЧС: кто и как помогает людям
12:17Феодосия во вторник останется без воды из-за аварии на энерголиниях
12:04В Севастополе 4-летняя девочка выпала из окна
11:44Буданов* сделал заявление о восстановлении отношений с Россией
11:32Рядом с отелем Макрона в Дамаске прогремели взрывы
11:20Подозреваемую в покушении на олигарха в Монако нашли мертвой под Киевом
11:18Режим техногенной ЧС введен на территории Херсонской области
11:08Спасла малыша и попала в больницу: 17-я премия Кеосаяна нашла обладателя
10:57Экстремальная жара угрожает США
10:36Склад оружия и план нападения: ФСБ задержала восемь террористов
10:25Офис Зеленского прогнозирует обострение конфликта с Польшей
10:13Как получить выплату за отсутствие света и воды во время ЧС в Крыму
10:06В Севастополе 7 июля не будет свободной продажи топлива
09:55Восемь городов и 12 районов Крыма остаются без света
09:29Оформил кредиты на покойницу: в Севастополе поймали афериста
Лента новостейМолния