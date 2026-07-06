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Землетрясение произошло у берегов Сочи - что известно

Землетрясение произошло у берегов Сочи - что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Землетрясение произошло у берегов Сочи - что известно

У берегов Сочи в понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T11:54

2026-07-06T11:54

2026-07-06T12:03

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краснодарский край

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землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. У берегов Сочи в понедельник произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщили в МЧС Краснодарского края.Уточняется, что объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало.Ранее сообщалось, что 3 июля у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,0. В июне у берегов Севастополя произошло 20 землетрясений. Два из них были ощутимыми – магнитудой 3.7 и 4.4. Позже в море возле Севастополя произошло еще одно землетрясение магнитудой 4.1.Землетрясения ощущались в разных районах Севастополя. У многих горожан в домах шаталась мебель и люстры. В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию Спасательной службы заявил, что никакие объекты в городе не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Турции произошла серия землетрясенийДо 2295 выросло число жертв землетрясения в ВенесуэлеРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясений

сочи

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, новости, землетрясение