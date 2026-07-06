Рейтинг@Mail.ru
За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260706/za-popytku-prodazhi-mefedrona-v-sevastopole-zaderzhana-vladelitsa-kafe-1157410466.html
За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе
За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе - РИА Новости Крым, 06.07.2026
За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе
Полиция Севастополя задержала владелицу кафе по подозрению в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T10:53
2026-07-06T10:53
наркотики
севастополь
умвд россии по севастополю
закон о защите русского языка
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/06/1157410355_18:0:1074:594_1920x0_80_0_0_58ce45439b0da1b6e3816166323f831c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала владелицу кафе по подозрению в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика. Об этом сообщили в региональном МВД."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по г.Севастополю и Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Нахимовскому району пресекли преступную деятельность 34-летней местной жительницы, которая намеревалась распространять мефедрон на территории города", - говорится в сообщении.По версии следствия, девушка устроилась наркозакладчицей в теневой онлайн-магазин с целью поправить финансовое положение своего бизнеса. По заданию анонимного куратора она забрала наркотики из оборудованного тайника и планировала сбыть запрещенные вещества, расфасованные на разовые дозы, бесконтактным способом.При осмотре арендованного ею кафе сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли 34 полимерных свертка с мефедроном весом около 35 граммов. Также изъят из незаконного оборота в Ленинском районе города тайник с синтетическим наркотическим средством массой около 30 грамм, который девушка намеревалась забрать для дальнейшего распространения. Общий вес изъятого составил около 65 граммов.Теперь жительнице Севастополя грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 41-летнего гражданина Украины, который приобрел крупную партию синтетических наркотиков с целью дальнейшей продажи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненноеВ Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/06/1157410355_150:0:942:594_1920x0_80_0_0_b1f9950073ce687a896b6b1d48ac7c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наркотики, севастополь, умвд россии по севастополю, закон о защите русского языка, новости севастополя
За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе

В Севастополе задержана владелица кафе за попытку сбыта крупной партии наркотиков

10:53 06.07.2026
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе задержана владелица кафе за попытку сбыта крупной партии наркотиков
В Севастополе задержана владелица кафе за попытку сбыта крупной партии наркотиков
© Полиция Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала владелицу кафе по подозрению в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика. Об этом сообщили в региональном МВД.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по г.Севастополю и Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Нахимовскому району пресекли преступную деятельность 34-летней местной жительницы, которая намеревалась распространять мефедрон на территории города", - говорится в сообщении.
По версии следствия, девушка устроилась наркозакладчицей в теневой онлайн-магазин с целью поправить финансовое положение своего бизнеса. По заданию анонимного куратора она забрала наркотики из оборудованного тайника и планировала сбыть запрещенные вещества, расфасованные на разовые дозы, бесконтактным способом.
При осмотре арендованного ею кафе сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли 34 полимерных свертка с мефедроном весом около 35 граммов. Также изъят из незаконного оборота в Ленинском районе города тайник с синтетическим наркотическим средством массой около 30 грамм, который девушка намеревалась забрать для дальнейшего распространения. Общий вес изъятого составил около 65 граммов.
Теперь жительнице Севастополя грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 41-летнего гражданина Украины, который приобрел крупную партию синтетических наркотиков с целью дальнейшей продажи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына
200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненное
В Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок
 
наркотикиСевастопольУМВД России по СевастополюЗакон о защите русского языкаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:38Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР
12:21Ситуация в Крыму сейчас: что известно
12:16Лукашенко обратился к белорусским военным из-за конфликта на Украине
11:54Землетрясение произошло у берегов Сочи - что известно
11:49Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в Анкаре
11:38На Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВО
11:25Рекордное за два года число вспышек зафиксировали на Солнце
11:10Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение
11:02Работали на мошенников с Украины: в Крыму задержаны члены ОПГ
10:56Отбой ракетной опасности в Крыму
10:53За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе
10:51Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:39В Ялте есть топливо на четырех АЗС
10:31ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливо
10:22Более 80 поездов на Украине идут с многочасовой задержкой
10:20Ракетная опасность объявлена в Крыму
10:18В Севастополе объявлена воздушная тревога
10:13ФСБ предотвратила рассылку взрывчатки военным под видом парфюмов 1:48
09:59В Севастополе ограничили подачу электроэнергии
09:47В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
Лента новостейМолния