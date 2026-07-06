https://crimea.ria.ru/20260706/za-popytku-prodazhi-mefedrona-v-sevastopole-zaderzhana-vladelitsa-kafe-1157410466.html

За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе

За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе - РИА Новости Крым, 06.07.2026

За попытку продажи мефедрона в Севастополе задержана владелица кафе

Полиция Севастополя задержала владелицу кафе по подозрению в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T10:53

2026-07-06T10:53

2026-07-06T10:53

наркотики

севастополь

умвд россии по севастополю

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Полиция Севастополя задержала владелицу кафе по подозрению в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика. Об этом сообщили в региональном МВД."В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления наркоконтроля УМВД России по г.Севастополю и Отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Нахимовскому району пресекли преступную деятельность 34-летней местной жительницы, которая намеревалась распространять мефедрон на территории города", - говорится в сообщении.По версии следствия, девушка устроилась наркозакладчицей в теневой онлайн-магазин с целью поправить финансовое положение своего бизнеса. По заданию анонимного куратора она забрала наркотики из оборудованного тайника и планировала сбыть запрещенные вещества, расфасованные на разовые дозы, бесконтактным способом.При осмотре арендованного ею кафе сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли 34 полимерных свертка с мефедроном весом около 35 граммов. Также изъят из незаконного оборота в Ленинском районе города тайник с синтетическим наркотическим средством массой около 30 грамм, который девушка намеревалась забрать для дальнейшего распространения. Общий вес изъятого составил около 65 граммов.Теперь жительнице Севастополя грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить 41-летнего гражданина Украины, который приобрел крупную партию синтетических наркотиков с целью дальнейшей продажи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе женщину будут судить за спаивание своего двухлетнего сына200 кг наркотиков в строительной бытовке: россиянину грозит пожизненноеВ Керчи семейная пара пыталась организовать сеть тайников-закладок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, севастополь, умвд россии по севастополю, закон о защите русского языка, новости севастополя