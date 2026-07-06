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Южный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причина - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Южный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причина
Южный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причина - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Южный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причина
На Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи, сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T08:46
2026-07-06T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.По ее словам, в 8:00 в Алушту было подано 2 мегаватта мощности. В первую очередь, электроэнергией обеспечены Алуштинская районная больница и две канализационные насосные станции.Как сообщалось ранее, Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Утром губернатор Михаил Развожаев сообщил, что большую часть жилых домов в Севастополе удалось подключить к электроснабжению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, симферополь, юбк, алушта, галина огнева, отключение электроэнергии в крыму
Южный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причина

На Южном берегу Крыма и в Симферополе нет света из-за повреждения высоковольтной ЛЭП

08:46 06.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи произошло отключение электроснабжения на всем Южном берегу Крыма и в городе Симферополе", - написала Огнева в своем канале в МАКС.
По ее словам, в 8:00 в Алушту было подано 2 мегаватта мощности. В первую очередь, электроэнергией обеспечены Алуштинская районная больница и две канализационные насосные станции.
Как сообщалось ранее, Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Утром губернатор Михаил Развожаев сообщил, что большую часть жилых домов в Севастополе удалось подключить к электроснабжению.
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КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаСимферопольЮБКАлуштаГалина ОгневаОтключение электроэнергии в Крыму
 
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