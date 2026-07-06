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ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в июне выросли более чем на 75% - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в июне выросли более чем на 75%
ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в июне выросли более чем на 75% - РИА Новости Крым, 06.07.2026
ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в июне выросли более чем на 75%
Количество сделок по семейной ипотеке в июне в ВТБ выросло по сравнению с маем более чем на 65%, а их объем – более чем на 75%, сообщает банк. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T16:59
2026-07-06T16:59
втб
банк
ипотека
семейная ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Количество сделок по семейной ипотеке в июне в ВТБ выросло по сравнению с маем более чем на 65%, а их объем – более чем на 75%, сообщает банк.Также отмечается, что по итогам июня "семейная" программа заняла 38% в общем числе ипотечных сделок ВТБ. Наиболее активными заемщиками стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а также Республики Татарстан.Спрос на семейную ипотеку в июне показал второй результат в этом году после январского "пика", когда банк провел около 4,1 тысячи сделок на 27 миллиардов рублей."Стараясь успеть на "последний сеанс" текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило "две семейные ипотеки на семью", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин."Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году… Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться", – добавил он. По словам Охорзина, параллельно с семейной ипотекой продолжил расти интерес россиян к рыночным программам.В июне число сделок по рыночной ипотеке в ВТБ увеличилось более чем на четверть по сравнению с маем. При этом банк сохранил фокус на качестве кредитования и ответственном подходе к работе с заемщиками."В июне на фоне ажиотажа по господдержке она временно скорректировалась до 40%, но дальше в течение лета мы ждем продолжения ее роста. Уверен, что во втором полугодии доля рыночной ипотеки будет стабильно превышать 50%", — подчеркнул Охорзин.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля не изменятся, а правительство продолжит прорабатывать варианты. Решение теперь планируется принять не ранее 1 октября 2026 года, уточнили в Минфине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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втб, банк, ипотека, семейная ипотека

ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в июне выросли более чем на 75%

16:59 06.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектДоход
Доход - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Количество сделок по семейной ипотеке в июне в ВТБ выросло по сравнению с маем более чем на 65%, а их объем – более чем на 75%, сообщает банк.
"В июне число сделок по семейной ипотеке в ВТБ выросло по сравнению с маем более чем на 65%, а их объем – более чем на 75%. Клиенты банка заключили около 2,8 тысячи договоров по госпрограмме почти на 20 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по итогам июня "семейная" программа заняла 38% в общем числе ипотечных сделок ВТБ. Наиболее активными заемщиками стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и областей, а также Республики Татарстан.
Спрос на семейную ипотеку в июне показал второй результат в этом году после январского "пика", когда банк провел около 4,1 тысячи сделок на 27 миллиардов рублей.
"Стараясь успеть на "последний сеанс" текущих условий программы, заемщики сформировали два пиковых периода спроса. Основная волна пришлась на декабрь-январь, когда завершалось правило "две семейные ипотеки на семью", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
"Сейчас ажиотаж был меньше, но продажи все равно стали одними из самых высоких в этом году… Еще один потенциальный подъем продаж возможен осенью, когда новые условия вновь будут обсуждаться", – добавил он. По словам Охорзина, параллельно с семейной ипотекой продолжил расти интерес россиян к рыночным программам.
В июне число сделок по рыночной ипотеке в ВТБ увеличилось более чем на четверть по сравнению с маем. При этом банк сохранил фокус на качестве кредитования и ответственном подходе к работе с заемщиками.
"Устойчивый рост спроса на рыночные продукты – более серьезный тренд года, хотя и не такой заметный как колебания по "семейной" программе. Доля рыночных кредитов с начала года кратно выросла в наших продажах: с 11% в январе до 59% в апреле–мае", - сказал старший вице-президент.
"В июне на фоне ажиотажа по господдержке она временно скорректировалась до 40%, но дальше в течение лета мы ждем продолжения ее роста. Уверен, что во втором полугодии доля рыночной ипотеки будет стабильно превышать 50%", — подчеркнул Охорзин.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля не изменятся, а правительство продолжит прорабатывать варианты. Решение теперь планируется принять не ранее 1 октября 2026 года, уточнили в Минфине.
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