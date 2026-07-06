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ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области
ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области - РИА Новости Крым, 06.07.2026
ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области
ВСУ из ствольной артиллерии атаковали Запорожскую область, в результате чего погибла пенсионерка и ранены трое мужчин. Об этом вечером в понедельник сообщил... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T19:36
2026-07-06T19:36
запорожская область
новости
евгений балицкий
обстрелы всу
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. ВСУ из ствольной артиллерии атаковали Запорожскую область, в результате чего погибла пенсионерка и ранены трое мужчин. Об этом вечером в понедельник сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, 79-летняя женщина скончалась в больнице. Ранения получили мужчины 1960, 1976 и 1995 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Только за период с 22 по 28 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей: ранены 285 человека, в том числе 9 детей, погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в ТокмакеБоевики убили 373 детей в России – МирошникУсиление атак на гражданские объекты - признак проблем ВСУ на фронте - мнение
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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запорожская область, новости, евгений балицкий, обстрелы всу, атаки всу
ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области

ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Васильевке Запорожской области – Балицкий

19:36 06.07.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. ВСУ из ствольной артиллерии атаковали Запорожскую область, в результате чего погибла пенсионерка и ранены трое мужчин. Об этом вечером в понедельник сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Три человека пострадали и один погиб в результате атаки ствольной артиллерии противника по частному сектору города Васильевки. Серьезные разрушения получили частные домовладения", –написал Балицкий в своем канале в МАКС.
По его данным, 79-летняя женщина скончалась в больнице. Ранения получили мужчины 1960, 1976 и 1995 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Только за период с 22 по 28 июня от обстрелов украинских нацистов пострадали 327 мирных жителей: ранены 285 человека, в том числе 9 детей, погибли 42 человека, в том числе 2 несовершеннолетних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Запорожская областьНовостиЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУАтаки ВСУ
 
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19:36ВСУ убили пенсионерку и ранили троих мужчин в Запорожской области
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