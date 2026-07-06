https://crimea.ria.ru/20260706/vsu-sozhgi-45-gektarov-poley-v-zaporozhskoy-oblasti-1157415635.html

ВСУ сожги 45 гектаров полей в Запорожской области

ВСУ сожги 45 гектаров полей в Запорожской области - РИА Новости Крым, 06.07.2026

ВСУ сожги 45 гектаров полей в Запорожской области

В результате удара киевского режима по Запорожской области в Приазовском муниципальном округе сгорело 45 гектаров полей. Об этом сообщил глава региона Евгений... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T16:10

2026-07-06T16:10

2026-07-06T16:10

запорожская область

евгений балицкий

новости

пожар

атаки всу

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В результате удара киевского режима по Запорожской области в Приазовском муниципальном округе сгорело 45 гектаров полей. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Он рассказал, что противник в очередной раз совершил подлую и циничную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по мирным объектам на территории Приазовского округа.Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщал, что ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в ТокмакеКиев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянамВ Крыму атакованы объекты энергетики - что известно

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости, пожар, атаки всу, обстрелы всу