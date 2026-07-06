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ВСУ сожги 45 гектаров полей в Запорожской области
ВСУ сожги 45 гектаров полей в Запорожской области - РИА Новости Крым, 06.07.2026
ВСУ сожги 45 гектаров полей в Запорожской области
В результате удара киевского режима по Запорожской области в Приазовском муниципальном округе сгорело 45 гектаров полей. Об этом сообщил глава региона Евгений... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T16:10
2026-07-06T16:10
2026-07-06T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В результате удара киевского режима по Запорожской области в Приазовском муниципальном округе сгорело 45 гектаров полей. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.Он рассказал, что противник в очередной раз совершил подлую и циничную атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по мирным объектам на территории Приазовского округа.Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщал, что ВСУ с беспилотников подожгли лес возле городской застройки города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли и 18 ранены в результате удара ВСУ по рынку в ТокмакеКиев достиг нового пика эскалации ударов по мирным россиянамВ Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
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запорожская область, евгений балицкий, новости, пожар, атаки всу, обстрелы всу
ВСУ сожги 45 гектаров полей в Запорожской области
Из-за атаки ВСУ в Запорожской области выгорело 45 гектаров полей