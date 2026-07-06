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ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области - шестеро раненых

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области - шестеро раненых - РИА Новости Крым, 06.07.2026

ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области - шестеро раненых

В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T15:42

2026-07-06T15:42

2026-07-06T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.Дети госпитализированы. У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму.Кроме того, в больнице находятся трое взрослых, одна женщина от госпитализации отказалась, уточнил руководитель региона.22 июня 15 человек были ранены при ударе украинских боевиков по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР.До этого ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы, в том числе пять детей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекСемь человек погибли и 15 ранены в ДНР из-за ударов ВСУ – среди жертв детиЧисло пострадавших от ударов ВСУ за неделю впервые превысило 300 человек

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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