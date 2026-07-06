ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области - шестеро раненых
В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек
15:42 06.07.2026 (обновлено: 15:50 06.07.2026)
© Врио губернатора Белгородской области Александр ШуваевВ Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек
© Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
© Врио губернатора Белгородской области Александр ШуваевВ Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек
© Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек
"На участке автодороги Никольское – Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка", – написал Шуваев в своем канале в МАКС.
Дети госпитализированы. У годовалой девочки диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму.
Кроме того, в больнице находятся трое взрослых, одна женщина от госпитализации отказалась, уточнил руководитель региона.
22 июня 15 человек были ранены при ударе украинских боевиков по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР.До этого ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы, в том числе пять детей.
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