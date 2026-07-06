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ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно
ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026
ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно
ВСУ пытались атаковать энергоблок строящейся в Курчатове Курской АЭС-2 в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:53
2026-07-06T18:53
курская область
курская аэс
атаки всу
обстрелы всу
александр хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать энергоблок строящейся в Курчатове Курской АЭС-2 в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.По его данным, система охладительной башни к этому времени еще не запущена в эксплуатацию, работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет.Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции. Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение выбывающих из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС. Суммарная установленная мощность двух блоков АЭС ~2510 МВт. Тепловая мощность реактора – 3312 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый энергоблок Курской АЭС-2 будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый мощный энергоблок в стране ввели в эксплуатацию на Курской АЭС Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара
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курская область, курская аэс, атаки всу, обстрелы всу, александр хинштейн
ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно

ВСУ пытались атаковать энергоблок Курской АЭС-2 – Хинштейн

18:53 06.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать энергоблок строящейся в Курчатове Курской АЭС-2 в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Всего нашими силами ПВО и РЭБ подавлено и уничтожено 12 украинских БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова. По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2", - сообщил глава региона.
По его данным, система охладительной башни к этому времени еще не запущена в эксплуатацию, работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет.
Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции. Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение выбывающих из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС.
Суммарная установленная мощность двух блоков АЭС ~2510 МВт. Тепловая мощность реактора – 3312 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый энергоблок Курской АЭС-2 будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Курская областьКурская АЭСАтаки ВСУОбстрелы ВСУАлександр Хинштейн
 
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