https://crimea.ria.ru/20260706/vsu-atakovali-kurskuyu-aes-2--chto-izvestno-1157429473.html

ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно

ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026

ВСУ атаковали Курскую АЭС-2 – что известно

ВСУ пытались атаковать энергоблок строящейся в Курчатове Курской АЭС-2 в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T18:53

2026-07-06T18:53

2026-07-06T18:53

курская область

курская аэс

атаки всу

обстрелы всу

александр хинштейн

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. ВСУ пытались атаковать энергоблок строящейся в Курчатове Курской АЭС-2 в ночь на понедельник. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.По его данным, система охладительной башни к этому времени еще не запущена в эксплуатацию, работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет.Курская АЭС-2 – строящаяся атомная электростанция в Курской области, в непосредственной близости от Курской атомной электростанции. Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение выбывающих из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС. Суммарная установленная мощность двух блоков АЭС ~2510 МВт. Тепловая мощность реактора – 3312 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый энергоблок Курской АЭС-2 будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самый мощный энергоблок в стране ввели в эксплуатацию на Курской АЭС Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2 Балицкий назвал цель фейков Киева об эвакуации Энергодара

курская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, курская аэс, атаки всу, обстрелы всу, александр хинштейн