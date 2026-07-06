https://crimea.ria.ru/20260706/vsu-atakovali-krym---odin-chelovek-pogib-i-dvoe-postradali--1157409963.html

ВСУ атаковали Крым - один человек погиб и двое пострадали

ВСУ атаковали Крым - один человек погиб и двое пострадали - РИА Новости Крым, 06.07.2026

ВСУ атаковали Крым - один человек погиб и двое пострадали

Один человек погиб, двое пострадали при ночной атаке на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T09:11

2026-07-06T09:11

2026-07-06T09:36

крым

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керчь

атаки всу на крым

происшествия

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое пострадали при ночной атаке на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, пожелал раненым скорейшего выздоровления."Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку", - подчеркнул Аксенов.Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов. Открыта горячая линия по номеру +7 (978)-986-50-76.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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