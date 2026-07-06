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ВСУ атаковали Крым - один человек погиб и двое пострадали - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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ВСУ атаковали Крым - один человек погиб и двое пострадали
ВСУ атаковали Крым - один человек погиб и двое пострадали - РИА Новости Крым, 06.07.2026
ВСУ атаковали Крым - один человек погиб и двое пострадали
Один человек погиб, двое пострадали при ночной атаке на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T09:11
2026-07-06T09:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое пострадали при ночной атаке на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, пожелал раненым скорейшего выздоровления."Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку", - подчеркнул Аксенов.Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов. Открыта горячая линия по номеру +7 (978)-986-50-76.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, керчь, атаки всу на крым, происшествия, сергей аксенов
ВСУ атаковали Крым - один человек погиб и двое пострадали

При атаке ВСУ на Крым один человек погиб и двое пострадали - Аксенов

09:11 06.07.2026 (обновлено: 09:36 06.07.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Один человек погиб, двое пострадали при ночной атаке на Крым. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двое. Погибшая – жительница Керчи", - сообщил глава региона.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, пожелал раненым скорейшего выздоровления.
"Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку", - подчеркнул Аксенов.
Прокуратура Республики Крым контролирует соблюдение прав граждан, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор республики Олег Камшилов. Открыта горячая линия по номеру +7 (978)-986-50-76.
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КрымСрочные новости КрымаКерчьАтаки ВСУ на КрымПроисшествияСергей Аксенов
 
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