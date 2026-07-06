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ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области

ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области - РИА Новости Крым, 06.07.2026

ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области

Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T07:10

2026-07-06T07:10

2026-07-06T07:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, а также военным аэродромам на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, уточнили в ведомстве.Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину сообщил, что российские военные в июне нанесли массированные удары по 55 объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. В результате ударов значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские БПЛА разбили нефтебазу и центр доставки дронов в ЗапорожьеУдары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"В Киеве пожаловались на критический дефицит ракет для Patriot

киев

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новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, удары по украине, киев, киевская область, министерство обороны рф