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Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС
Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС
Власти Севастополя разработали дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования. Об этом на... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя разработали дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования. Об этом на заседании правительства города сообщила директор департамента экономического развития Севастополя Наталия Борисова.Так, с 7 июня в городе запускается льготное кредитование на заработную плату для предпринимателей.По ее словам, одна из ключевых мер поддержки бизнеса, которая уже действует в Севастополе, – это микрозаймы, которые предоставляет Фонд микрофинансирования. Приоритетными направлениями поддержки является туристический бизнес.Гостиницам, турагентствам, общепиту доступен залоговый кредит под 3% до 36 месяцев. В свою очередь Гарантийный фонд, может поручиться до 70% от размера основного обязательства.Она добавила, что залоговое обеспечение доступно по всем коммерческим кредитам.Кроме того, предпринимателям доступна опция беззалогового займа до 300 тысяч рублей.2 июля, власти Севастополя обсудили с представителями турбизнеса текущую ситуацию в отрасли. В частности, обговаривались вопросы возврата средств за отмененные бронирования, кредитной нагрузки, налоговых и арендных обязательств, а также возможные меры поддержки бизнеса. Отмечалось, что предприниматели могут обратиться за льготным микрозаймом по ставке 3% годовых на срок до 36 месяцев. Максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей.Также сообщалось, что федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма в условиях режима чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризисаКак в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧСУвольнение в период действия режима ЧС: что важно знать
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, бизнес, крымский бизнес, режим чс
Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС

Власти Севастополя запускают льготное кредитование на заработную плату для бизнеса

20:50 06.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя разработали дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования. Об этом на заседании правительства города сообщила директор департамента экономического развития Севастополя Наталия Борисова.
Так, с 7 июня в городе запускается льготное кредитование на заработную плату для предпринимателей.
"С завтрашнего дня запускаем еще одну меру поддержки по заработной плате. Те предприниматели, у которых возникли сложности, могут взять средства по льготной кредитной ставке", - рассказала Наталия Борисова.
По ее словам, одна из ключевых мер поддержки бизнеса, которая уже действует в Севастополе, – это микрозаймы, которые предоставляет Фонд микрофинансирования. Приоритетными направлениями поддержки является туристический бизнес.
Гостиницам, турагентствам, общепиту доступен залоговый кредит под 3% до 36 месяцев. В свою очередь Гарантийный фонд, может поручиться до 70% от размера основного обязательства.
"Гарантийная поддержка для субъектов МСП составляла ранее до 1,25%. До 30 сентября ставка составит 70% залогового обеспечения под 0,5% годовых", - отметила директор департамента.
Она добавила, что залоговое обеспечение доступно по всем коммерческим кредитам.
Кроме того, предпринимателям доступна опция беззалогового займа до 300 тысяч рублей.
2 июля, власти Севастополя обсудили с представителями турбизнеса текущую ситуацию в отрасли. В частности, обговаривались вопросы возврата средств за отмененные бронирования, кредитной нагрузки, налоговых и арендных обязательств, а также возможные меры поддержки бизнеса. Отмечалось, что предприниматели могут обратиться за льготным микрозаймом по ставке 3% годовых на срок до 36 месяцев. Максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей.
Также сообщалось, что федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма в условиях режима чрезвычайной ситуации.
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