https://crimea.ria.ru/20260706/vlasti-sevastopolya-razrabotali-novye-mery-podderzhki-biznesa-pri-chs-1157420039.html

Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС

Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Власти Севастополя разработали новые меры поддержки бизнеса при ЧС

Власти Севастополя разработали дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования. Об этом на... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T20:50

2026-07-06T20:50

2026-07-06T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Власти Севастополя разработали дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ЧС. Основное внимание уделено финансовым инструментам кредитования. Об этом на заседании правительства города сообщила директор департамента экономического развития Севастополя Наталия Борисова.Так, с 7 июня в городе запускается льготное кредитование на заработную плату для предпринимателей.По ее словам, одна из ключевых мер поддержки бизнеса, которая уже действует в Севастополе, – это микрозаймы, которые предоставляет Фонд микрофинансирования. Приоритетными направлениями поддержки является туристический бизнес.Гостиницам, турагентствам, общепиту доступен залоговый кредит под 3% до 36 месяцев. В свою очередь Гарантийный фонд, может поручиться до 70% от размера основного обязательства.Она добавила, что залоговое обеспечение доступно по всем коммерческим кредитам.Кроме того, предпринимателям доступна опция беззалогового займа до 300 тысяч рублей.2 июля, власти Севастополя обсудили с представителями турбизнеса текущую ситуацию в отрасли. В частности, обговаривались вопросы возврата средств за отмененные бронирования, кредитной нагрузки, налоговых и арендных обязательств, а также возможные меры поддержки бизнеса. Отмечалось, что предприниматели могут обратиться за льготным микрозаймом по ставке 3% годовых на срок до 36 месяцев. Максимальная сумма займа составляет 5 миллионов рублей.Также сообщалось, что федеральные и региональные власти разрабатывают меры поддержки туристической отрасли Крыма в условиях режима чрезвычайной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризисаКак в Крыму получить заключение о форс-мажоре на фоне режима ЧСУвольнение в период действия режима ЧС: что важно знать

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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