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В Ялте есть топливо на четырех АЗС

В Ялте есть топливо на четырех АЗС - РИА Новости Крым, 06.07.2026

В Ялте есть топливо на четырех АЗС

В понедельник в Ялте в свободной продаже есть бензин на четырех АЗС "АТАН". Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T10:39

2026-07-06T10:39

2026-07-06T10:39

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дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник в Ялте в свободной продаже есть бензин на четырех АЗС "АТАН". Об этом сообщили в администрации города.Продажа с 10:00 открыта по адресам:- Массандра, Южнобережное шоссе, 17В: ДТ Ultra, ориентировочно на 200 машин по 20 литров- Никита, Южнобережное шоссе, 87: А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров- Алупка, Южнобережное шоссе, 9А: А-95 Ultra, ориентировочно на 100 машин по 20 литров- Алупка Южнобережное шоссе, 38: ДТ Ultra, ориентировочно на 200 машин по 20 литровПродолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена. Оплата за наличный расчет.Ранее министр сообщал, что ситуация с топливом в Крыму остается напряженной.Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало оперштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить бензин в СевастополеБензин в Крыму: как проверить качество топливаПотребности Крыма в топливе будут обеспечены – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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