https://crimea.ria.ru/20260706/v-sevastopole-snyat-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1157429089.html

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 06.07.2026

В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе вечером в понедельник, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T18:33

2026-07-06T18:33

2026-07-06T18:33

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156834490_0:0:1862:1047_1920x0_80_0_0_23ac810b572c0027a03105b9eb252601.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе вечером в понедельник, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Режим временного ограничения электроснабжения вводили в Севастополе утром в понедельник. До полудня 6 июля электроснабжение было ограничено по графику 2-й очереди.При полном восстановлении электроснабжения граждан просят не включать все электроприборы в квартире одновременно, чтобы не допустить повторных аварий и перегрузок.В ночь на понедельник город остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь остался без света из-за атак ВСУ Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение В Крыму атакованы объекты энергетики – что известно

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя