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В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе вечером в понедельник, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:33
2026-07-06T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе вечером в понедельник, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".Режим временного ограничения электроснабжения вводили в Севастополе утром в понедельник. До полудня 6 июля электроснабжение было ограничено по графику 2-й очереди.При полном восстановлении электроснабжения граждан просят не включать все электроприборы в квартире одновременно, чтобы не допустить повторных аварий и перегрузок.В ночь на понедельник город остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь остался без света из-за атак ВСУ Новости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение В Крыму атакованы объекты энергетики – что известно
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В Севастополе снят режим временного ограничения электроснабжения

"Севастопольэнерго": режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

18:33 06.07.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе вечером в понедельник, информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
Режим временного ограничения электроснабжения вводили в Севастополе утром в понедельник. До полудня 6 июля электроснабжение было ограничено по графику 2-й очереди.
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 18:00 6 июля диспетчер дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - сказано в сообщении.
При полном восстановлении электроснабжения граждан просят не включать все электроприборы в квартире одновременно, чтобы не допустить повторных аварий и перегрузок.
В ночь на понедельник город остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости.
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