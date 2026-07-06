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В Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытий
В Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытий - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытий
На сегодняшний день все 577 бетонных укрытий Севастополя прошли инвентаризацию. Состояние убежищ еженедельно контролируют муниципальные образования. Об этом на... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T14:57
2026-07-06T14:57
2026-07-06T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. На сегодняшний день все 577 бетонных укрытий Севастополя прошли инвентаризацию. Состояние убежищ еженедельно контролируют муниципальные образования. Об этом на заседании правительства города сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.Он рассказал, что муниципалитеты самостоятельно обслуживают 53 укрытия. Для работы привлекаются активисты, ТОСы и социально ответственный бизнес. Вся работа организована без привлечения дополнительного финансирования."Составлена карта муниципальных укрытий. Все без исключения укрытия в городе взяты под контроль муниципальных образований", - заверил глава ведомства.Вместе с тем, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил контролировать состояния укрытий еженедельно.Ранее сообщалось, что городские укрытия Севастополя находятся в плохом санитарном состоянии и будут приведены в порядок. Развожаев отмечал, что севастопольцы часто обращаются с жалобами: внутри грязь и мусор, снаружи все в граффити.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрытия в Крыму: МЧС опубликовало картуВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжахВ Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, укрытия, безопасность
В Севастополе провели инвентаризацию бетонных укрытий
В Севастополе приводят в порядок бетонные укрытия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. На сегодняшний день все 577 бетонных укрытий Севастополя прошли инвентаризацию. Состояние убежищ еженедельно контролируют муниципальные образования. Об этом на заседании правительства города сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.
"Все укрытия проинвентаризированы, их состояние зафиксировано. У нас 577 бетонных укрытий, из которых 277 закреплены за подведами департамента городского хозяйства, 300 находятся на остановочных комплексах и закреплены за подведами департамента транспорта", - сообщил Бездольный.
Он рассказал, что муниципалитеты самостоятельно обслуживают 53 укрытия. Для работы привлекаются активисты, ТОСы и социально ответственный бизнес. Вся работа организована без привлечения дополнительного финансирования.
"Составлена карта муниципальных укрытий. Все без исключения укрытия в городе взяты под контроль муниципальных образований", - заверил глава ведомства.
Вместе с тем, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил контролировать состояния укрытий еженедельно.
Ранее сообщалось, что городские укрытия Севастополя находятся
в плохом санитарном состоянии и будут приведены в порядок. Развожаев отмечал, что севастопольцы часто обращаются с жалобами: внутри грязь и мусор, снаружи все в граффити.
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