https://crimea.ria.ru/20260706/v-sevastopole-ogranichili-podachu-elektroenergii-1157411671.html

В Севастополе ограничили подачу электроэнергии

В Севастополе ограничили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 06.07.2026

В Севастополе ограничили подачу электроэнергии

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. До полудня 6 июля электроснабжение будет ограничено по графику 2-й очереди. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T09:59

2026-07-06T09:59

2026-07-06T09:59

севастополь

новости севастополя

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электричество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. До полудня 6 июля электроснабжение будет ограничено по графику 2-й очереди. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".По информации предприятия, это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.Севастопольцев призвали по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, снизить нагрузку на сеть, не использовать мощные электроприборы.Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости.По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движенияВ Евпатории свет дают по графикамЮжный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причина

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электричество