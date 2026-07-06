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В Севастополе ограничили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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В Севастополе ограничили подачу электроэнергии
В Севастополе ограничили подачу электроэнергии - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Севастополе ограничили подачу электроэнергии
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. До полудня 6 июля электроснабжение будет ограничено по графику 2-й очереди. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T09:59
2026-07-06T09:59
севастополь
новости севастополя
отключение электроэнергии в крыму
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электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. До полудня 6 июля электроснабжение будет ограничено по графику 2-й очереди. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".По информации предприятия, это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.Севастопольцев призвали по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, снизить нагрузку на сеть, не использовать мощные электроприборы.Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости.По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движенияВ Евпатории свет дают по графикамЮжный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причина
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севастополь, новости севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электричество
В Севастополе ограничили подачу электроэнергии

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

09:59 06.07.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. До полудня 6 июля электроснабжение будет ограничено по графику 2-й очереди. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"По команде диспетчера Черноморского РДУ в 09:38 веден режим временного ограничения электроснабжения… До 12.00 электроснабжение будет ограничено по графику 2-й очереди", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, это вынужденная мера, необходимая для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.
Севастопольцев призвали по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, снизить нагрузку на сеть, не использовать мощные электроприборы.
Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости.
По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.
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