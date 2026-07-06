https://crimea.ria.ru/20260706/v-sevastopole-ogranichat-energosnabzhenie-dlya-yurlits-1157417017.html

В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц

В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц - РИА Новости Крым, 06.07.2026

В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц

Во вторник, 7 июля, в Севастополе будет действовать ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T20:05

2026-07-06T20:05

2026-07-06T20:05

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, в Севастополе будет действовать ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".На предприятии уточнили, что меры вводятся в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Получена соответствующая команда от диспетчера Черноморского РДУ.За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили в "Севастопольэнерго".Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Сейчас в городе действует режим временного ограничения электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму атакованы объекты энергетики - что известноСитуация в Крыму сейчас: что известноНовости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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