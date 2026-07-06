https://crimea.ria.ru/20260706/v-sevastopole-ogranichat-energosnabzhenie-dlya-yurlits-1157417017.html
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц
Во вторник, 7 июля, в Севастополе будет действовать ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T20:05
2026-07-06T20:05
2026-07-06T20:05
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
севастопольэнерго
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, в Севастополе будет действовать ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".На предприятии уточнили, что меры вводятся в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Получена соответствующая команда от диспетчера Черноморского РДУ.За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили в "Севастопольэнерго".Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Сейчас в городе действует режим временного ограничения электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму атакованы объекты энергетики - что известноСитуация в Крыму сейчас: что известноНовости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц
В Севастополе для юрлиц введут ограничения на потребление электроэнергии 7 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, в Севастополе будет действовать ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"7 июля с 00:00 до 24:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что меры вводятся в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Получена соответствующая команда от диспетчера Черноморского РДУ.
За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили в "Севастопольэнерго".
Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света
из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили
к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Сейчас в городе действует режим
временного ограничения электроснабжения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: