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В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц
Во вторник, 7 июля, в Севастополе будет действовать ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T20:05
2026-07-06T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, в Севастополе будет действовать ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".На предприятии уточнили, что меры вводятся в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Получена соответствующая команда от диспетчера Черноморского РДУ.За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили в "Севастопольэнерго".Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Сейчас в городе действует режим временного ограничения электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму атакованы объекты энергетики - что известноСитуация в Крыму сейчас: что известноНовости Крыма: где нет света и когда восстановят электроснабжение
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В Севастополе ограничат энергоснабжение для юрлиц

В Севастополе для юрлиц введут ограничения на потребление электроэнергии 7 июля

20:05 06.07.2026
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Во вторник, 7 июля, в Севастополе будет действовать ограничение режима потребления электрической мощности для юридических лиц. Об этом сообщили на предприятии "Севастопольэнерго".
"7 июля с 00:00 до 24:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Ограничение распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что меры вводятся в связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя, для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. Получена соответствующая команда от диспетчера Черноморского РДУ.
За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, добавили в "Севастопольэнерго".
Ранее сообщалось, что Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Позже большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Заявлялось, что отключения будут производиться точечно и по необходимости. Сейчас в городе действует режим временного ограничения электроснабжения.
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