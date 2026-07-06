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В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 06.07.2026

В Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушна тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T10:18

2026-07-06T10:18

2026-07-06T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена воздушна тревога. Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей и гостей города срочно пройти в укрытия.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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