https://crimea.ria.ru/20260706/v-sevastopole-dali-svet---vozmozhny-ogranicheniya-1157408794.html
В Севастополе дали свет - возможны ограничения
В Севастополе дали свет - возможны ограничения - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Севастополе дали свет - возможны ограничения
Большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T07:46
2026-07-06T07:46
2026-07-06T07:52
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отключение электроэнергии в крыму
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожав добавил, что для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме в течение дня возможны временные ограничения электроснабжения. Отключения будут производиться точечно и по необходимости.Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, атаки всу на крым
В Севастополе дали свет - возможны ограничения
В Севастополе большую часть жилых домов подключили к электроснабжению
07:46 06.07.2026 (обновлено: 07:52 06.07.2026)