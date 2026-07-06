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В Севастополе дали свет - возможны ограничения - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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В Севастополе дали свет - возможны ограничения
В Севастополе дали свет - возможны ограничения - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Севастополе дали свет - возможны ограничения
Большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T07:46
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севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожав добавил, что для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме в течение дня возможны временные ограничения электроснабжения. Отключения будут производиться точечно и по необходимости.Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, атаки всу на крым
В Севастополе дали свет - возможны ограничения

В Севастополе большую часть жилых домов подключили к электроснабжению

07:46 06.07.2026 (обновлено: 07:52 06.07.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма. Архивное фото
Энергетические объекты Крыма. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Большую часть жилых домов в Севастополе подключили к электроснабжению. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором, будут поэтапно подключаться и остальные потребители", - написал он в своем.
Развожав добавил, что для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме в течение дня возможны временные ограничения электроснабжения. Отключения будут производиться точечно и по необходимости.
Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
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