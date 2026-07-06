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В Севастополе 7 июля топливо по QR-кодам продавать не будут - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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В Севастополе 7 июля топливо по QR-кодам продавать не будут
В Севастополе 7 июля топливо по QR-кодам продавать не будут - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Севастополе 7 июля топливо по QR-кодам продавать не будут
В Севастополе не будет возможности приобрести топливо с помощью QR-кодов во вторник, 7 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T21:57
2026-07-06T21:57
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе не будет возможности приобрести топливо с помощью QR-кодов во вторник, 7 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По его информации, во вторник на АЗС будут заправляться машины коммунальных служб, скорой помощи, общественный транспорт и другие службы, обеспечивающие жизнедеятельность города.Ситуация с бензиномОграничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторовФАС возбудила дело против шести операторов АЗС из-за цен на топливоЗапас необходим: как правильно хранить бензин
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РИА Новости Крым
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севастополь
В Севастополе 7 июля топливо по QR-кодам продавать не будут

В Севастополе новой партии QR-кодов на 7 июля не будет – Развожаев

21:57 06.07.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе не будет возможности приобрести топливо с помощью QR-кодов во вторник, 7 июля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Новой партии QR-кодов сегодня не будет", – констатировал губернатор.
По его информации, во вторник на АЗС будут заправляться машины коммунальных служб, скорой помощи, общественный транспорт и другие службы, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Ситуация с бензином

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая.
Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.
В России до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива – для непроизводителей.
Кроме того, утвержден список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Кроме того, Петербургская биржа ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявлял, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, меры по увеличению поставок уже разработаны. Особое внимание уделяется Крыму, Севастополю и приграничным регионам.
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