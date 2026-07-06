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В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам
В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам
В Крыму вводятся талоны на автобусы к крымским поездам. О тех, кому нужно будет покупать такие талоны, рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:05
2026-07-06T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Крыму вводятся талоны на автобусы к крымским поездам. О тех, кому нужно будет покупать такие талоны, рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик уточнил, что талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Купить талоны можно на официальном сайте перевозчика, а позже продажа откроется в кассах на железнодорожных вокзалах Крыма.Талоны на автобус продаются по единому тарифу – полному. Ребенок до 5 лет включительно может ехать без талона и без предоставления отдельного места. Для перевозки животного талон не требуется. Возврат талона возможен по месту его приобретения. При возврате более чем за 12 часов до отправления автобуса взимается сбор в размере 3,7 рубля, менее чем за 12 часов – 150 рублей.Когда движение поездов до конечных станций в Крыму возобновят, ранее приобретенный талон можно будет использовать для посадки как в автобус, так и в поезд, следующий тем же маршрутом.Ранее сообщалось, что глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассДля пассажиров поездов в Крым в Керчи организовали дополнительные точки питанияВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек
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крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", автобус, автобусное сообщение, новости крыма, логистика
В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам
В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам – перевозчик открыл продажу
18:05 06.07.2026 (обновлено: 18:06 06.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Крыму вводятся талоны на автобусы к крымским поездам. О тех, кому нужно будет покупать такие талоны, рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Открывается продажа талонов на автобусы от станции Керчь до Севастополя, Симферополя, Евпатории, Саки, Бахчисарая, Владиславовки, станции Семь Колодезей, а также от любой из этих станций до Керчи. Если у вас изначально куплен железнодорожный билет до или от одной из этих станций, докупать талон на автобус не нужно", - пояснили в компании.
Перевозчик уточнил, что талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Купить талоны можно на официальном сайте перевозчика, а позже продажа откроется в кассах на железнодорожных вокзалах Крыма.
"С 8 июля для посадки на автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен) пассажиру потребуется либо ж/д билет до или от станции, на которой производится посадка или высадка, либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время", - рассказали в компании.
Талоны на автобус продаются по единому тарифу – полному. Ребенок до 5 лет включительно может ехать без талона и без предоставления отдельного места. Для перевозки животного талон не требуется. Возврат талона возможен по месту его приобретения. При возврате более чем за 12 часов до отправления автобуса взимается сбор в размере 3,7 рубля, менее чем за 12 часов – 150 рублей.
Когда движение поездов до конечных станций в Крыму возобновят, ранее приобретенный талон можно будет использовать для посадки как в автобус, так и в поезд, следующий тем же маршрутом.
Ранее сообщалось
, что глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90.
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