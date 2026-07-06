https://crimea.ria.ru/20260706/v-krymu-vveli-talony-na-avtobusy-k-poezdam-1157428042.html

В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам

В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам - РИА Новости Крым, 06.07.2026

В Крыму ввели талоны на автобусы к поездам

В Крыму вводятся талоны на автобусы к крымским поездам. О тех, кому нужно будет покупать такие талоны, рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T18:05

2026-07-06T18:05

2026-07-06T18:06

крым

гранд сервис экспресс

поезд

поезд "таврия"

автобус

автобусное сообщение

новости крыма

логистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/15/1118491505_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_e5ff3eca98f67f9913eb4397d505fc98.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Крыму вводятся талоны на автобусы к крымским поездам. О тех, кому нужно будет покупать такие талоны, рассказали в компании "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик уточнил, что талон на автобус понадобится тем пассажирам, у которых куплен билет до или от станции Керчь-Южная Новый парк. Купить талоны можно на официальном сайте перевозчика, а позже продажа откроется в кассах на железнодорожных вокзалах Крыма.Талоны на автобус продаются по единому тарифу – полному. Ребенок до 5 лет включительно может ехать без талона и без предоставления отдельного места. Для перевозки животного талон не требуется. Возврат талона возможен по месту его приобретения. При возврате более чем за 12 часов до отправления автобуса взимается сбор в размере 3,7 рубля, менее чем за 12 часов – 150 рублей.Когда движение поездов до конечных станций в Крыму возобновят, ранее приобретенный талон можно будет использовать для посадки как в автобус, так и в поезд, следующий тем же маршрутом.Ранее сообщалось, что глубина продаж на поезда в Крым и обратно временно изменилась. На поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года она составит 45 суток вместо привычных 90.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму закроют 10 пригородных железнодорожных кассДля пассажиров поездов в Крым в Керчи организовали дополнительные точки питанияВ Севастополе перенесли конечную остановку электричек

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", автобус, автобусное сообщение, новости крыма, логистика