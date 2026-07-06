https://crimea.ria.ru/20260706/v-krymu-ischut-investorov-dlya-osobnyaka-so-120-letney-istoriey-1157417221.html

В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей

В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей - РИА Новости Крым, 06.07.2026

В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей

Особняк Алексея Жолноренко со 120-летней историей, расположенный в Евпатории, опубликован на портале наследие.дом.рф для потенциальных инвесторов. Здание... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T20:26

2026-07-06T20:26

2026-07-06T20:26

крым

евпатория

инвестиции

минкульт крыма

культурное наследие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Особняк Алексея Жолноренко со 120-летней историей, расположенный в Евпатории, опубликован на портале наследие.дом.рф для потенциальных инвесторов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в министерстве культуры Республики Крым.Площадь будущего отеля составит не менее 500 квадратных метров, номерной фонд - не менее 10 номеров, в течение года после ввода в эксплуатацию гостиница должна получить как минимум трехзвездочную классификацию.Особняк построен в 1905-1907 годах на участке, принадлежавшем елизаветградскому мещанину Алексею Жолноренко. Предположительно, здание спроектировано городским архитектором А. Л. Генрихом. В 1930-е годы объект был национализирован и передан воинской части, а в послевоенное время в его стенах располагался детский сад. В 2016 году был признан объектом культурного наследия регионального значения.Ранее сообщалось, что в Феодосии продолжается комплекс реставрационных работ в особняке Екатерины Мазировой, в котором располагается второй корпус галереи художника-мариниста Ивана Айвазовского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставрация второго корпуса галереи Айвазовского в Феодосии завершена на 90%Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особнякПамятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260409/dvorets-v-sobstvennost-kak-chastnyy-kapital-spasaet-kulturnoe-nasledie-kryma-1155045044.html

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крым, евпатория, инвестиции, минкульт крыма, культурное наследие