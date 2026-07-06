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В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей
В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей
Особняк Алексея Жолноренко со 120-летней историей, расположенный в Евпатории, опубликован на портале наследие.дом.рф для потенциальных инвесторов. Здание... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T20:26
2026-07-06T20:26
крым
евпатория
инвестиции
минкульт крыма
культурное наследие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Особняк Алексея Жолноренко со 120-летней историей, расположенный в Евпатории, опубликован на портале наследие.дом.рф для потенциальных инвесторов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в министерстве культуры Республики Крым.Площадь будущего отеля составит не менее 500 квадратных метров, номерной фонд - не менее 10 номеров, в течение года после ввода в эксплуатацию гостиница должна получить как минимум трехзвездочную классификацию.Особняк построен в 1905-1907 годах на участке, принадлежавшем елизаветградскому мещанину Алексею Жолноренко. Предположительно, здание спроектировано городским архитектором А. Л. Генрихом. В 1930-е годы объект был национализирован и передан воинской части, а в послевоенное время в его стенах располагался детский сад. В 2016 году был признан объектом культурного наследия регионального значения.Ранее сообщалось, что в Феодосии продолжается комплекс реставрационных работ в особняке Екатерины Мазировой, в котором располагается второй корпус галереи художника-мариниста Ивана Айвазовского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реставрация второго корпуса галереи Айвазовского в Феодосии завершена на 90%Реставрация Дачи Стамболи в Феодосии – когда откроют особнякПамятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму
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крым, евпатория, инвестиции, минкульт крыма, культурное наследие
В Крыму ищут инвесторов для особняка со 120-летней историей

В Евпатории ищут инвесторов для объекта культурного наследия со 120-летней историей

20:26 06.07.2026
 
© Министерство культуры РоссииОсобняк Алексея Жолноренко в Евпатории
Особняк Алексея Жолноренко в Евпатории
© Министерство культуры России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Особняк Алексея Жолноренко со 120-летней историей, расположенный в Евпатории, опубликован на портале наследие.дом.рф для потенциальных инвесторов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в министерстве культуры Республики Крым.
"Это здание, построенное в начале XX века, может обрести новую жизнь благодаря инвестициям. Для тех, кто готов вложить средства в восстановление исторических памятников с целью создания гостиничного бизнеса, предусмотрены привлекательные условия кредитования", - рассказали в министерстве.
Площадь будущего отеля составит не менее 500 квадратных метров, номерной фонд - не менее 10 номеров, в течение года после ввода в эксплуатацию гостиница должна получить как минимум трехзвездочную классификацию.
Особняк построен в 1905-1907 годах на участке, принадлежавшем елизаветградскому мещанину Алексею Жолноренко. Предположительно, здание спроектировано городским архитектором А. Л. Генрихом. В 1930-е годы объект был национализирован и передан воинской части, а в послевоенное время в его стенах располагался детский сад. В 2016 году был признан объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее сообщалось, что в Феодосии продолжается комплекс реставрационных работ в особняке Екатерины Мазировой, в котором располагается второй корпус галереи художника-мариниста Ивана Айвазовского.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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