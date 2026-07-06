https://crimea.ria.ru/20260706/v-krymu-est-kak-realizatsiya-proekta-pomogaet-mestnomu-biznesu-1157419591.html
"В Крыму есть!": как реализация проекта помогает местному бизнесу
"В Крыму есть!": как реализация проекта помогает местному бизнесу - РИА Новости Крым, 06.07.2026
"В Крыму есть!": как реализация проекта помогает местному бизнесу
Региональный проект "В Крыму есть!", реализуемый на территории полуострова, получает широкий отклик среди местных производителей и является эффективным... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:37
2026-07-06T18:37
2026-07-06T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Региональный проект "В Крыму есть!", реализуемый на территории полуострова, получает широкий отклик среди местных производителей и является эффективным механизмом поддержки предпринимателей в регионе. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым, председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма, координатор проекта Елена Юрченко.Она отметила, что проект "В Крыму есть!" направлен на оказание содействия крымским производителям в продвижении своей продукции и услуг, в том числе в индустрии гостеприимства. Участие в нем дает возможность предпринимателям заявить о себе и своем производстве.По ее словам, после публикации видеообращения 3 июля со стороны предпринимательского сообщества сразу же последовала обратная связь. Многие производители с готовностью согласились принять участие в проекте и снять 30-секнудные ролики о своей продукции и услугах, разместив их на предложенных ресурсах. В первые два дня было опубликовано уже шесть таких роликов, и их количество будет увеличиваться с каждым днем, отметила координатор проекта.К предпринимателям уже начали поступать обращения из различных регионов нашей страны, люди интересуются этой продукцией, приобретают ее на маркетплейсах, отметила она.Можно говорить о том, что мы запустили не какой-то флешмоб или челлендж, а волну поддержки наших предпринимателей. Сейчас нам очень важно чувствовать плечо друг друга. Крым уже прошел через многие испытания, и нас ничего не сломало. Не сломает и сейчас", - подытожила Юрченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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бизнес, крымский бизнес, крым, новости крыма, елена юрченко, производство в крыму
"В Крыму есть!": как реализация проекта помогает местному бизнесу
Проект "В Крыму есть!" является эффективным механизмом поддержки бизнеса – координатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Региональный проект "В Крыму есть!", реализуемый на территории полуострова, получает широкий отклик среди местных производителей и является эффективным механизмом поддержки предпринимателей в регионе. Об этом РИА Новости Крым
рассказала директор офиса перспективного развития Корпорации развития Республики Крым, председатель Межрегиональной ассоциации развития агропромышленного туризма, координатор проекта Елена Юрченко.
Она отметила, что проект "В Крыму есть!" направлен на оказание содействия крымским производителям в продвижении своей продукции и услуг, в том числе в индустрии гостеприимства. Участие в нем дает возможность предпринимателям заявить о себе и своем производстве.
"Несмотря на сложности, с которыми сегодня сталкивается Крым, здесь есть люди, которые продолжают выпекать хлеб, выращивать овощи и фрукты, изготавливать косметику крымскую, варить сыр и кофе, предоставлять услуги. Они не уехали, не закрылись, не опустили руки. Это прямое доказательство того, что Крым не выживает, а живет", - сказала Юрченко.
По ее словам, после публикации видеообращения 3 июля со стороны предпринимательского сообщества сразу же последовала обратная связь. Многие производители с готовностью согласились принять участие в проекте и снять 30-секнудные ролики о своей продукции и услугах, разместив их на предложенных ресурсах. В первые два дня было опубликовано уже шесть таких роликов, и их количество будет увеличиваться с каждым днем, отметила координатор проекта.
К предпринимателям уже начали поступать обращения из различных регионов нашей страны, люди интересуются этой продукцией, приобретают ее на маркетплейсах, отметила она.
Можно говорить о том, что мы запустили не какой-то флешмоб или челлендж, а волну поддержки наших предпринимателей. Сейчас нам очень важно чувствовать плечо друг друга. Крым уже прошел через многие испытания, и нас ничего не сломало. Не сломает и сейчас", - подытожила Юрченко.
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