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В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма обесточены вследствие атак врага, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T09:47
2026-07-06T09:47
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма обесточены вследствие атак врага, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погибла жительница Керчи, пострадали еще два человека.В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дали свет - возможны ограниченияВ Евпатории свет дают по графикамЧасть Феодосии в понедельник без воды
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РИА Новости Крым
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В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно

В Крыму атакованы объекты энергетики - без электроэнергии несколько районов

09:47 06.07.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма обесточены вследствие атак врага, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Ночью враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры полуострова. Без электроэнергии сейчас несколько районов Крыма. Идут восстановительные работы", - написал Крючков в своем Тelegram.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погибла жительница Керчи, пострадали еще два человека.
В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.
По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.
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