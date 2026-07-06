https://crimea.ria.ru/20260706/v-krymu-atakovany-obekty-energetiki---chto-izvestno-1157411389.html
В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма обесточены вследствие атак врага, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T09:47
2026-07-06T09:47
2026-07-06T09:47
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник, 6 июля, несколько районов Крыма обесточены вследствие атак врага, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погибла жительница Керчи, пострадали еще два человека.В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дали свет - возможны ограниченияВ Евпатории свет дают по графикамЧасть Феодосии в понедельник без воды
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РИА Новости Крым
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В Крыму атакованы объекты энергетики - что известно
В Крыму атакованы объекты энергетики - без электроэнергии несколько районов