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В ИТ-центре ПСБ стартовала летняя смена школьных трудовых отрядов

В ИТ-центре ПСБ стартовала летняя смена школьных трудовых отрядов - РИА Новости Крым, 06.07.2026

В ИТ-центре ПСБ стартовала летняя смена школьных трудовых отрядов

Летняя учебная смена участников губернаторских школьных трудовых отрядов, в ходе которого 30 ребят в течение месяца будут знакомиться с профессией инженера... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T18:28

2026-07-06T18:28

2026-07-06T18:28

промсвязьбанк (псб)

it-технологии

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Летняя учебная смена участников губернаторских школьных трудовых отрядов, в ходе которого 30 ребят в течение месяца будут знакомиться с профессией инженера ИТ-инфраструктуры, стартовала в ИТ-центре ПСБ в Севастополе, сообщает банк.Летняя работа в ИТ-центре ПСБ – совместный проект банка и губернаторских школьных трудовых отрядов Севастополя. Он реализуется уже третий год. За это время банк трудоустроил на время каникул более 100 школьников.В этом году ИТ-смена посвящена работе над альтернативным решением в части агрегации и анализа ошибок без использования ресурсоемких систем, конкурентному анализу, разработке инструментов для визуализации мониторинга. После теории ребятам предстоит практическая работа в составе реальной команды ИТ-специалистов ПСБ.Помимо обучения и практических занятий школьников ждет серия мастер-классов, направленных на развитие гибких навыков и командной работы. Летняя смена завершится 6 августа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), it-технологии, севастополь