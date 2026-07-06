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В ИТ-центре ПСБ стартовала летняя смена школьных трудовых отрядов
В ИТ-центре ПСБ стартовала летняя смена школьных трудовых отрядов - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В ИТ-центре ПСБ стартовала летняя смена школьных трудовых отрядов
Летняя учебная смена участников губернаторских школьных трудовых отрядов, в ходе которого 30 ребят в течение месяца будут знакомиться с профессией инженера... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T18:28
2026-07-06T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Летняя учебная смена участников губернаторских школьных трудовых отрядов, в ходе которого 30 ребят в течение месяца будут знакомиться с профессией инженера ИТ-инфраструктуры, стартовала в ИТ-центре ПСБ в Севастополе, сообщает банк.Летняя работа в ИТ-центре ПСБ – совместный проект банка и губернаторских школьных трудовых отрядов Севастополя. Он реализуется уже третий год. За это время банк трудоустроил на время каникул более 100 школьников.В этом году ИТ-смена посвящена работе над альтернативным решением в части агрегации и анализа ошибок без использования ресурсоемких систем, конкурентному анализу, разработке инструментов для визуализации мониторинга. После теории ребятам предстоит практическая работа в составе реальной команды ИТ-специалистов ПСБ.Помимо обучения и практических занятий школьников ждет серия мастер-классов, направленных на развитие гибких навыков и командной работы. Летняя смена завершится 6 августа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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промсвязьбанк (псб), it-технологии, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Летняя учебная смена участников губернаторских школьных трудовых отрядов, в ходе которого 30 ребят в течение месяца будут знакомиться с профессией инженера ИТ-инфраструктуры, стартовала в ИТ-центре ПСБ в Севастополе, сообщает банк.
Летняя работа в ИТ-центре ПСБ – совместный проект банка и губернаторских школьных трудовых отрядов Севастополя. Он реализуется уже третий год. За это время банк трудоустроил на время каникул более 100 школьников.
В этом году ИТ-смена посвящена работе над альтернативным решением в части агрегации и анализа ошибок без использования ресурсоемких систем, конкурентному анализу, разработке инструментов для визуализации мониторинга. После теории ребятам предстоит практическая работа в составе реальной команды ИТ-специалистов ПСБ.
"Мир высоких технологий не стоит на месте: каждый день появляются новые инструменты, задачи и подходы к их решению. Важно, чтобы будущие специалисты были готовы работать в режиме постоянного поиска и стремления к новым знаниям. Этому наши наставники как раз и учат ребят. Традиционно, команда ПСБ подготовила для летней смены насыщенную программу, нацеленную на максимальное погружение в профессию", – приводятся в сообщении слова управляющего Севастопольским филиалом ПСБ Арсена Тананяна.
Помимо обучения и практических занятий школьников ждет серия мастер-классов, направленных на развитие гибких навыков и командной работы. Летняя смена завершится 6 августа.
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