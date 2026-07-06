https://crimea.ria.ru/20260706/v-evpatorii-svet-dayut-po-grafikam-1157409811.html

В Евпатории свет дают по графикам

В Евпатории свет дают по графикам - РИА Новости Крым, 06.07.2026

В Евпатории свет дают по графикам

Электроснабжение Евпатории удалось восстановить, однако действуют графики веерных отключений. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Виталий Оганесян. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T09:04

2026-07-06T09:04

2026-07-06T09:04

евпатория

новости крыма

крым

отключение электроэнергии в крыму

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Электроснабжение Евпатории удалось восстановить, однако действуют графики веерных отключений. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Виталий Оганесян.В воскресенье исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Виталий Оганесян сообщил, что город снова столкнулся с проблемой с электроснабжением. Утром света не было во всей Евпатории, в большинстве районов не было воды, трамваи не ходили. С ночи специалисты работалинад устранением аварийной ситуации. Сообщалось, что с понедельника, 6 июля, в Евпатории будет работать ситуационный центр, где горожане смогут зарядить мобильные телефоны или оставить обращения для принятия мер реагирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Южный берег Крыма и Симферополь без света – в чем причинаКрым и другие регионы России атаковали свыше 500 беспилотниковВ Севастополе дали свет - возможны ограничения

евпатория

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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