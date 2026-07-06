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В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и мопедах - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и мопедах
В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и мопедах - РИА Новости Крым, 06.07.2026
В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и мопедах
Власти Белгородской области запретили передвижение на квадроциклах, мопедах, питбайках и другом мототранспорте в период с 22:00 до 6:00. Соответствующее... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T16:40
2026-07-06T16:40
белгородская область
общество
закон и право
транспорт
мототранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области запретили передвижение на квадроциклах, мопедах, питбайках и другом мототранспорте в период с 22:00 до 6:00. Соответствующее постановление, подписанное врио губернатора Александром Шуваевым, опубликовано на сайте правительства региона.В Крыму ограничение на передвижение мототранспорта в период с 20:00 до 06:00 действует с 17 июня. С 22 июня передвижение на мототранспорте в ночное время запрещено. В Севастополе также нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выявили 22 водителя-нарушителя на мототранспорте Запрет на мототехнику в Крыму – эксперт оценил необходимость Нужен ли запрет "мотопокатушек" по ночам во всей России – мнение
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белгородская область, общество, закон и право, транспорт, мототранспорт
В Белгородской области запретили ночные поездки на мотоциклах и мопедах

В Белгородской области запретили ездить по ночам на мотоциклах и мопедах

16:40 06.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМотоциклетные шлемы
Мотоциклетные шлемы - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области запретили передвижение на квадроциклах, мопедах, питбайках и другом мототранспорте в период с 22:00 до 6:00. Соответствующее постановление, подписанное врио губернатора Александром Шуваевым, опубликовано на сайте правительства региона.

"Ограничить с 00:00 часов 6 июля 2026 года на территории Белгородской области передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотороллеров, мотоциклов в период с 22:00 до 6:00 часов", - говорится в документе.

В Крыму ограничение на передвижение мототранспорта в период с 20:00 до 06:00 действует с 17 июня. С 22 июня передвижение на мототранспорте в ночное время запрещено. В Севастополе также нельзя ездить на мопедах и во время сигнала воздушной тревоги.
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