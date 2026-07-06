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Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в Киеве

Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в Киеве - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в Киеве

В результате массированного удара Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области поражены ряд предприятий по производству беспилотников, радиолокационной... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T09:43

2026-07-06T09:43

2026-07-06T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. В результате массированного удара Вооруженных сил РФ по Киеву и Киевской области поражены ряд предприятий по производству беспилотников, радиолокационной техники, бронемашин и артиллерийских катеров. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на понедельник ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия военной промышленности, объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Как уточнили в оборонном ведомстве, в Киеве поражено промышленное предприятие Киев-71 – одно из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующееся на разработке и производстве разведывательных БПЛА большой и средней дальности типа "Стрела", "Мара", "Сирко", "Авенжер", "Эльф-К", "Флайт Арроу", FPV-дронов "Шрайк-10", а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования.Также под удар попало сборочное предприятие "Киевский завод "Буревестник", осуществляющее производство дронов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ.Кроме того, в украинской столице поражены промышленное предприятие "УкрАрмоТех" (производит и поставляет бронеавтомобилей и элементы бронезащиты для техники ВСУ, боеприпасов для ракет различного типа и БПЛА) и судостроительный завод "Кузницана Рыбальском" (производит артиллерийские катера проекта "Гюрза-М" и безэкипажные катера).Также поражен киевский завод "Квант", выпускающий системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет "Нептун-МД".В Киевской области, по данным Минобороны, удары пришлись по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар", который осуществлят производство, техническое обслуживание и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также БПЛА самолетного типа большой дальности. В результате удара фиксируется повторная обширная детонация, уточнили в ведомстве.Кроме того, зафиксированы прилеты по складу горюче-смазочных материалов на "Нефтеэкспериментальном КП" – ключевой опытно-производственной и инженерно-технической базе, которая проектирует, калибрует и обслуживает резервуарные парки АЗС. Хранящиеся на объекте запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий, указали в МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский использует киевлян как живой щит для защиты военных производств - МИДВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области Удары по Украине: в июне армия России разбила 55 объектов "оборонки"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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