https://crimea.ria.ru/20260706/udar-vsu-po-avtobusu-v-belgorodskoy-oblasti-rastet--ranen-podrostok-1157430721.html

Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток

Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток

До семи человек увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области. Как сообщает оперштаб по региону, ранение получил 16-летний... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T20:57

2026-07-06T20:57

2026-07-06T21:08

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области. Как сообщает оперштаб по региону, ранение получил 16-летний юноша.В понедельник ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. Врио губернатора региона Александр Шуваев сообщал о шестерых пострадавших.Кроме того, в ряде населенных пунктов ударами дронов повреждены гражданские автомобили, жилой дом, здание предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 15 человекСемь человек погибли и 15 ранены в ДНР из-за ударов ВСУ – среди жертв дети

белгородская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, происшествия, обстрелы всу, новости, беспилотник (бпла, дрон)