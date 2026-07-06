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Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток
Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток
До семи человек увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области. Как сообщает оперштаб по региону, ранение получил 16-летний... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T20:57
2026-07-06T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области. Как сообщает оперштаб по региону, ранение получил 16-летний юноша.В понедельник ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. Врио губернатора региона Александр Шуваев сообщал о шестерых пострадавших.Кроме того, в ряде населенных пунктов ударами дронов повреждены гражданские автомобили, жилой дом, здание предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ударил по автобусу Москва – Симферополь: погибли семь и ранены 11 человекВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке – ранены 15 человекСемь человек погибли и 15 ранены в ДНР из-за ударов ВСУ – среди жертв дети
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белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, происшествия, обстрелы всу, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Удар ВСУ по автобусу в Белгородской области – ранен подросток

В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранен 16-летний подросток

20:57 06.07.2026 (обновлено: 21:08 06.07.2026)
 
© Врио губернатора Белгородской области Александр ШуваевВ Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек
В Белгородской области при атаке ВСУ на пассажирский автобус ранены шесть человек
© Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. До семи человек увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области. Как сообщает оперштаб по региону, ранение получил 16-летний юноша.
В понедельник ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. Врио губернатора региона Александр Шуваев сообщал о шестерых пострадавших.
"Количество пострадавших при атаке дрона на пассажирский автобус на участке автодороги Никольское - Таврово Белгородского округа увеличилось до семи человек. В детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний юноша, который получил осколочное ранение голени", – проинформировали в оперштабе.
Кроме того, в ряде населенных пунктов ударами дронов повреждены гражданские автомобили, жилой дом, здание предприятия.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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