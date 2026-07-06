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Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР
Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР
Осуществленная ВСУ атака на здание Музея обороны Севастополя была детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб. Об этом говорится в заявлении... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T12:38
2026-07-06T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Осуществленная ВСУ атака на здание Музея обороны Севастополя была детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, но ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, указали в пресс-бюро СВР.По версии службы, Музей обороны Севастополя является для Лондона "историческим триггером", пробуждающим у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства в годы Крымской войны.В ночь на 10 июня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02:48 и вызвал пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил о том, что в результате этого "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны в 1954-му году группой советских художников.По словам представителей музейного учреждения, аутентичное полотно выдающегося художника-монументалиста, основателя панорамной живописи в России, было практически уничтожено еще во время налета на Севастополь немецко-фашистской авиации в период Великой Отечественной войны, в июне 1942 года.Только два фрагмента оригинального полотна Рубо удалось спасти тогда во время эвакуации, уточнили в музее. Теперь они представлены на выставке "Рубо.170" в еще одном объекте из структуры Музея Обороны Севастополя – ретро-кинотеатре, название которого "Украина", сохранявшееся с советских времен, после атаки на Панораму было решено поменять.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме СевастополяВосстановление Панорамы Севастополя: какую помощь получит музей обороныВосстановление крыши здания Панорамы в Севастополе начнется немедленно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Удар по Панораме в Севастополе спланирован спецслужбами Британии – СВР

Удар по зданию Панорамы в Севастополе был спланированной провокацией Лондона – СВР

12:38 06.07.2026
 
© РИА Новости КрымПанорама "Оборона Севастополя" после пожара из-за атаки ВСУ
Панорама Оборона Севастополя после пожара из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Осуществленная ВСУ атака на здание Музея обороны Севастополя была детально спланированной провокацией Британии и ее спецслужб. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"По поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне этого года был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб", - говорится в документе.
Как отметили в ведомстве, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, но ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки. Полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников, указали в пресс-бюро СВР.
По версии службы, Музей обороны Севастополя является для Лондона "историческим триггером", пробуждающим у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства в годы Крымской войны.
"В таких условиях для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата", - добавили в СВР.
В ночь на 10 июня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02:48 и вызвал пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил о том, что в результате этого "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".
Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны в 1954-му году группой советских художников.
По словам представителей музейного учреждения, аутентичное полотно выдающегося художника-монументалиста, основателя панорамной живописи в России, было практически уничтожено еще во время налета на Севастополь немецко-фашистской авиации в период Великой Отечественной войны, в июне 1942 года.
Только два фрагмента оригинального полотна Рубо удалось спасти тогда во время эвакуации, уточнили в музее. Теперь они представлены на выставке "Рубо.170" в еще одном объекте из структуры Музея Обороны Севастополя – ретро-кинотеатре, название которого "Украина", сохранявшееся с советских времен, после атаки на Панораму было решено поменять.
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