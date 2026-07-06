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Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения
Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения
В Севастополе из-за отключения энергоснабжения меняется расписание движения общественного транспорта. Об этом предупредили в правительстве города. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T06:39
2026-07-06T06:39
севастополь
новости севастополя
транспорт
общественный транспорт
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за отключения энергоснабжения меняется расписание движения общественного транспорта. Об этом предупредили в правительстве города.Так, троллейбусы временно не осуществляют движение.Автобусы № 33, 72 временно не ходят.Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 отправляются согласно расписанию.Маршрут №92 будет работать от пл.Нахимова до 5-го км Балаклавского шоссе, (без заезда в Инкерман).Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом.По троллейбусным маршрутам № 5, 7А, 12 временно осуществляют движение автобусы большого класса. При этом маршрут №5 будет продлен от ул. Токарева до Центрального городского кольца.Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписанию.Автовокзал работает в штатном режиме. Автобусы междугороднего сообщения прибывают и отправляются в соответствии с расписанием.Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, отключение электроэнергии в крыму
Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения

В Севастополе на некоторых маршрутах изменят схему движения

06:39 06.07.2026
 
© РИА Новости КрымОбстановка в Севастополе после атаки на объекты энергетики
Обстановка в Севастополе после атаки на объекты энергетики - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за отключения энергоснабжения меняется расписание движения общественного транспорта. Об этом предупредили в правительстве города.
Так, троллейбусы временно не осуществляют движение.
Автобусы № 33, 72 временно не ходят.
Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 отправляются согласно расписанию.
Маршрут №92 будет работать от пл.Нахимова до 5-го км Балаклавского шоссе, (без заезда в Инкерман).
Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом.
По троллейбусным маршрутам № 5, 7А, 12 временно осуществляют движение автобусы большого класса. При этом маршрут №5 будет продлен от ул. Токарева до Центрального городского кольца.
Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписанию.
Автовокзал работает в штатном режиме. Автобусы междугороднего сообщения прибывают и отправляются в соответствии с расписанием.
Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.
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СевастопольНовости СевастополяТранспортОбщественный транспортОтключение электроэнергии в Крыму
 
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