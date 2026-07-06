https://crimea.ria.ru/20260706/transport-v-sevastopole---na-nekotorykh-marshrutakh-izmenyat-skhemu-dvizheniya-1157407821.html

Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения

Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Транспорт в Севастополе - на некоторых маршрутах изменят схему движения

В Севастополе из-за отключения энергоснабжения меняется расписание движения общественного транспорта. Об этом предупредили в правительстве города. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T06:39

2026-07-06T06:39

2026-07-06T06:39

севастополь

новости севастополя

транспорт

общественный транспорт

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за отключения энергоснабжения меняется расписание движения общественного транспорта. Об этом предупредили в правительстве города.Так, троллейбусы временно не осуществляют движение.Автобусы № 33, 72 временно не ходят.Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 отправляются согласно расписанию.Маршрут №92 будет работать от пл.Нахимова до 5-го км Балаклавского шоссе, (без заезда в Инкерман).Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом.По троллейбусным маршрутам № 5, 7А, 12 временно осуществляют движение автобусы большого класса. При этом маршрут №5 будет продлен от ул. Токарева до Центрального городского кольца.Пассажирские катера на всех линиях работают согласно расписанию.Автовокзал работает в штатном режиме. Автобусы междугороднего сообщения прибывают и отправляются в соответствии с расписанием.Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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