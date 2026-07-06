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Трамп встретится с Зеленским
Трамп встретится с Зеленским - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Трамп встретится с Зеленским
Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, который пройдет в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T06:25
2026-07-06T06:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, который пройдет в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Кроме того, в 15.30 Трамп встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 и 8 июля.В ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву, прокомментировал итог разговора помощник президента России Юрий Ушаков.С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборахТрамп добьется окончания конфликта на Украине – конгрессвумен ЛунаСменит ли Залужный Зеленского и к чему это приведет
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дональд трамп, владимир зеленский, турция, нато, политика, новости
Трамп встретится с Зеленским
Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО
06:25 06.07.2026 (обновлено: 06:26 06.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, который пройдет в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Согласно расписанию американского лидера, встреча с Зеленским запланирована на среду, 8 июля, на 14.30.
Кроме того, в 15.30 Трамп встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 и 8 июля.
В ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.
Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву, прокомментировал итог разговора помощник президента России Юрий Ушаков.
С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
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