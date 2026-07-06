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Трамп сделал заявление после разговора с Путиным - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Трамп сделал заявление после разговора с Путиным
Трамп сделал заявление после разговора с Путиным - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Трамп сделал заявление после разговора с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T17:50
2026-07-06T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.14 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, во время которого поздравил лидера США с 80-летием. Телефонный разговор президентов России и США продолжался 55 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Президент США добавил, что ведутся переговоры со сторонами украинского конфликта с целью его завершения. Этот вопрос планируется обсуждать на саммите НАТО.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в Москве не исключают нового телефонного разговора между президентами РФ и США после саммита НАТО в Анкаре.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в среду, 8 июля, на полях саммита НАТО, который пройдет в Анкаре.В свою очередь политолог, член Общественной Палаты Российской Федерации Александр Асафов рассказал, что президент США на саммите НАТО будет убеждать Европу продолжать закупать американское оружие, причем в еще больших объемах, используя угрозы и шантаж, как это было на фоне ближневосточного кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в АнкареНа Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВОУбить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, сша, владимир путин (политик), переговоры, переговоры путина и трампа, внешняя политика, политика, украина, россия, новости
Трамп сделал заявление после разговора с Путиным

Трамп назвал разговор с Путиным "очень хорошим"

17:50 06.07.2026
 
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
14 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, во время которого поздравил лидера США с 80-летием. Телефонный разговор президентов России и США продолжался 55 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"У меня состоялся очень хороший разговор, и, думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца", - сказал Трамп журналистам, комментируя попытки урегулировать конфликт на Украине.

Президент США добавил, что ведутся переговоры со сторонами украинского конфликта с целью его завершения. Этот вопрос планируется обсуждать на саммите НАТО.

"Президент (России Владимир - ред.) Путин хочет, чтобы это закончилось", - отметил глава Белого дома.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в Москве не исключают нового телефонного разговора между президентами РФ и США после саммита НАТО в Анкаре.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в среду, 8 июля, на полях саммита НАТО, который пройдет в Анкаре.
В свою очередь политолог, член Общественной Палаты Российской Федерации Александр Асафов рассказал, что президент США на саммите НАТО будет убеждать Европу продолжать закупать американское оружие, причем в еще больших объемах, используя угрозы и шантаж, как это было на фоне ближневосточного кризиса.
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