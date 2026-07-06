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Трамп сделал заявление после разговора с Путиным

Трамп сделал заявление после разговора с Путиным - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Трамп сделал заявление после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T17:50

2026-07-06T17:50

2026-07-06T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.14 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, во время которого поздравил лидера США с 80-летием. Телефонный разговор президентов России и США продолжался 55 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Президент США добавил, что ведутся переговоры со сторонами украинского конфликта с целью его завершения. Этот вопрос планируется обсуждать на саммите НАТО.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в Москве не исключают нового телефонного разговора между президентами РФ и США после саммита НАТО в Анкаре.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в среду, 8 июля, на полях саммита НАТО, который пройдет в Анкаре.В свою очередь политолог, член Общественной Палаты Российской Федерации Александр Асафов рассказал, что президент США на саммите НАТО будет убеждать Европу продолжать закупать американское оружие, причем в еще больших объемах, используя угрозы и шантаж, как это было на фоне ближневосточного кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в АнкареНа Украине признали серьезный дефицит ракет для систем ПВОУбить двух зайцев: что задумал Трамп для победы республиканцев на выборах

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