Трамп сделал заявление после разговора с Путиным
Трамп назвал разговор с Путиным "очень хорошим"
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "очень хороший" телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
14 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, во время которого поздравил лидера США с 80-летием. Телефонный разговор президентов России и США продолжался 55 минут, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"У меня состоялся очень хороший разговор, и, думаю, мы уже близки к тому, чтобы довести это до конца", - сказал Трамп журналистам, комментируя попытки урегулировать конфликт на Украине.
Президент США добавил, что ведутся переговоры со сторонами украинского конфликта с целью его завершения. Этот вопрос планируется обсуждать на саммите НАТО.
"Президент (России Владимир - ред.) Путин хочет, чтобы это закончилось", - отметил глава Белого дома.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что в Москве не исключают нового телефонного разговора между президентами РФ и США после саммита НАТО в Анкаре.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в среду, 8 июля, на полях саммита НАТО, который пройдет в Анкаре.
В свою очередь политолог, член Общественной Палаты Российской Федерации Александр Асафов рассказал, что президент США на саммите НАТО будет убеждать Европу продолжать закупать американское оружие, причем в еще больших объемах, используя угрозы и шантаж, как это было на фоне ближневосточного кризиса.
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