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Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник
Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T00:01
2026-07-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем поднимутся до +26...28 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник

Погода в Крыму в понедельник

00:01 06.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие занимаются парасейлингом на Черном море
Отдыхающие занимаются парасейлингом на Черном море - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди.
"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +21; днем +26…31, в горах +18…23", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем поднимутся до +26...28 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 июля
23:58Над Крымом работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
22:24Ракетная опасность в Крыму отменена
22:00Ракетная опасность объявлена в Крыму
21:47В Крыму объявлено экстренное предупреждение - чрезвычайная пожароопасность
21:45Жертвы атаки ВСУ на Крым и гуманитарная акция России – главное за день
21:21Кем работают географы – в Крыму развеяли мифы о специальности
20:56116 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов
20:47Серебро и эфир: где и когда в июле искать самые необычные светящиеся облака
20:33Как выбрать солнцезащитные очки
20:14Раян и Аяна: как называют новорожденных в Крыму
19:43Как правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врача
19:22Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру воскресенья
19:20Как в Крыму поддерживают бизнес в условиях топливного кризиса
18:5912 взрослых и четверо детей застряли на канатной дороге в Нижнем Новгороде
18:41Без экстремальной жары: погода в Крыму на неделю от "ФОБОС"
18:18Массированный удар по ВПК Украины и заявление Залужного: топ недели
17:45Российские десантники сбили "Елкой" украинский ударный БПЛА - видео
17:25Матерился и напал на пенсионера: в Алуште ищут буйного пассажира троллейбуса
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