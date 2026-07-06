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Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник
Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T00:01
2026-07-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем поднимутся до +26...28 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Точечные грозы: погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем повышенного атмосферного давления. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы вероятны локальные грозовые дожди.
"Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +21; днем +26…31, в горах +18…23", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем поднимутся до +26...28 градусов.
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