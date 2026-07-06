https://crimea.ria.ru/20260706/sovsem-ne-mirotvorets-chto-tramp-nameren-reshit-na-sammite-nato-v-ankare-1157415082.html
Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в Анкаре
Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Совсем не миротворец: что Трамп намерен решить на саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре будет убеждать Европу продолжать закупать американское оружие, причем в еще больших объемах, используя... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T11:49
2026-07-06T11:49
2026-07-06T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре будет убеждать Европу продолжать закупать американское оружие, причем в еще больших объемах, используя угрозы и шантаж, как это было на фоне ближневосточного кризиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член Общественной Палаты Российской Федерации Александр Асафов.Сам по себе 36-й саммит НАТО в Турции, который пройдет в ближайшие дни, для России значит мало, и "отдельный фокус на этих мероприятиях избыточен", считает Асафов."Нам он (саммит – ред.) ничего не принесет, потому что мы не участвуем ни в НАТО, ни в саммите... По сути ситуация резко не изменится, никаких там супер-открытий не будет", – считает Асафов.Безусловно, повестка саммита будет сосредоточена на украинском кризисе и России, которая "в последнее время довольно отчетливо представляется в стратегических документах отдельных членов НАТО как вероятный противник, против которого надо консолидироваться, принимать какие-то решения и вообще что-то делать", добавил он.Любому здравомыслящему человеку сегодня понятно, что Россия не намерена воевать с странами НАТО, ей это просто не нужно, но это нужно Европе для спасения своей экономики, отметил политолог.Все потому что продукцию закрытых заводов "Фольксваген" уже никто не купит при доминировании китайской автопродукции, а вот продукцию заводов "Рейнметалл" купят очень охотно, потому в данный исторический момент человечество воюет так много, как никогда: прямо сейчас идет 65 вооруженных конфликтов с участием тех или иных правительств", подчеркнул Асафов.Также на саммите НАТО в Анкаре будет происходить пересчет всей помощи Киеву, "цифры будут новые, но деньги старые – их становится меньше", добавил он.Своеобразную же новизну в атмосферу предстоящего саммита обещают привнести США, считает Асафов.А точнее позиция американского президента Дональда Трампа, для которого тема миротворчества после провала на Ближнем Востоке уже неактуальна и который намерен использовать эту встречу военных министров для решения своей вполне конкретной, прагматической и вовсе не миротворческой цели, уточнил политолог.Трампу абсолютно все равно, куда пойдет из Европы проданное Америкой оружие – главное, чтобы США от этого прилично зарабатывали, причем желательно больше прежнего, добавил эксперт."И тут должна быть какая-то обертка дипломатическая. То есть есть об этом надо поговорить, возмутиться, сказать, что денег мало – давайте больше, в конце концов, это ваш конфликт. И здесь в пример можно провести похожие позиции вокруг конвоирования танкеров в Ормузском проливе, когда он (Трамп) сказал, что это вообще не наша нефть, а ваша, и вообще мы не нанимались вам тут безопасность обеспечивать – давайте сами, иначе мы вообще не будем (участвовать)", – прокомментировал Асафов.Резюмируя тему возможной эскалации и переговоров по Украине, политолог напомнил слова президента России Владимира Путина, который "неоднократно говорил о том, что завышенные ожидания – причина разочарования".И предложил "не создавать вообще никаких ожиданий от саммита НАТО", как и от разговора Трампа с Зеленским на полях саммита, и беседы Владимира Путина с Трампом, а также анонсированных ранее визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву и так далее".Удары по Украине: Россия в ходе ночной атаки разгромила шесть заводов в КиевеРанее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что заявляющие о своей готовности воевать с Россией страны Европы опасаются итогов предстоящего саммита НАТО в Турции из-за позиции Америки.В Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й саммит НАТО, который станет второй встречей лидеров альянса в Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее назвал предстоящий саммит НАТО в 2026 году "решающим для истории альянса", отметив, что на нем будут приняты "важные решения" о будущем НАТО. Он подчеркнул, что реальность не похожа на "старый мир", в котором альянс был основан, поскольку в новом мире угрозы стали сложнее, риски – более разнообразными, а глобальная система "подверглась эрозии".Советник Эрдогана Чагры Эрхан ранее заявлял, что саммит в Анкаре будет иметь решающее значение для процесса трансформации альянса, так как последние глобальные события, в том числе на Ближнем Востоке, показали, что НАТО "необходимо меняться".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков не исключил провокаций Киева в преддверии саммита НАТО Трамп встретится с Зеленским Нападение России на НАТО - Песков прокомментировал публикации в западных СМИ
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мнения, нато, александр асафов, политика, дональд трамп, сша, европа, россия, украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре будет убеждать Европу продолжать закупать американское оружие, причем в еще больших объемах, используя угрозы и шантаж, как это было на фоне ближневосточного кризиса. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, член Общественной Палаты Российской Федерации Александр Асафов.
Сам по себе 36-й саммит НАТО в Турции, который пройдет в ближайшие дни, для России значит мало, и "отдельный фокус на этих мероприятиях избыточен", считает Асафов.
"Нам он (саммит – ред.) ничего не принесет, потому что мы не участвуем ни в НАТО, ни в саммите... По сути ситуация резко не изменится, никаких там супер-открытий не будет", – считает Асафов.
Безусловно, повестка саммита будет сосредоточена на украинском кризисе и России, которая "в последнее время довольно отчетливо представляется в стратегических документах отдельных членов НАТО как вероятный противник, против которого надо консолидироваться, принимать какие-то решения и вообще что-то делать", добавил он.
"И на эту тему, я думаю, будут какие-то заявления... Возможно, мы увидим более сформулированную агрессивную позицию. Впрочем, можем и не увидеть", – сказал Асафов, отметив, что так или иначе, во всем этом не будет ничего нового.
Любому здравомыслящему человеку сегодня понятно, что Россия не намерена воевать с странами НАТО, ей это просто не нужно, но это нужно Европе для спасения своей экономики, отметил политолог.
Все потому что продукцию закрытых заводов "Фольксваген" уже никто не купит при доминировании китайской автопродукции, а вот продукцию заводов "Рейнметалл" купят очень охотно, потому в данный исторический момент человечество воюет так много, как никогда: прямо сейчас идет 65 вооруженных конфликтов с участием тех или иных правительств", подчеркнул Асафов.
"Это требует и оружия, и боекомплекта, и представляет себе довольно перспективный рынок. Но чтобы сейчас инвестировать в ВПК, нужно объяснение: почему не в завод кондиционеров (инвестировать – ред.), без которых погибают люди в Европе тысячами, а в очередную фабрику "Рейнметалла" или другого производителя оружия. Вот это объяснение, я думаю, саммит и будет искать", – предположил Асафов.
Также на саммите НАТО в Анкаре будет происходить пересчет всей помощи Киеву, "цифры будут новые, но деньги старые – их становится меньше", добавил он.
Своеобразную же новизну в атмосферу предстоящего саммита обещают привнести США, считает Асафов.
А точнее позиция американского президента Дональда Трампа, для которого тема миротворчества после провала на Ближнем Востоке уже неактуальна и который намерен использовать эту встречу военных министров для решения своей вполне конкретной, прагматической и вовсе не миротворческой цели, уточнил политолог.
"Он хотел когда-то, наверное, выглядеть миротворцем: это было полезно для выборов. Но выборы, я имею в виду "мидтермы" (англ. мidterm elections – промежуточные выборы – ред.) он, очевидно, с треском проигрывает уже. Так какой интерес у Трампа? Ровно с теми же целями, с которыми это обсуждают в Е-3, то есть в Германии, Британии и Франции. Это продажа оружия", – сказал Асафов.
Трампу абсолютно все равно, куда пойдет из Европы проданное Америкой оружие – главное, чтобы США от этого прилично зарабатывали, причем желательно больше прежнего, добавил эксперт.
"И тут должна быть какая-то обертка дипломатическая. То есть есть об этом надо поговорить, возмутиться, сказать, что денег мало – давайте больше, в конце концов, это ваш конфликт. И здесь в пример можно провести похожие позиции вокруг конвоирования танкеров в Ормузском проливе, когда он (Трамп) сказал, что это вообще не наша нефть, а ваша, и вообще мы не нанимались вам тут безопасность обеспечивать – давайте сами, иначе мы вообще не будем (участвовать)", – прокомментировал Асафов.
Резюмируя тему возможной эскалации и переговоров по Украине, политолог напомнил слова президента России Владимира Путина, который "неоднократно говорил о том, что завышенные ожидания – причина разочарования".
И предложил "не создавать вообще никаких ожиданий от саммита НАТО", как и от разговора Трампа с Зеленским
на полях саммита, и беседы Владимира Путина с Трампом, а также анонсированных ранее визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву и так далее".
"Лучше, например, посмотреть
на вторичную детонацию в Киеве сегодня ночью. Вот это более конструктивно, чем строить ожидания от съезда военных министров, цель которых объявить нас какой-то извечной угрозой человечества", – заключил политолог.
Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение
, что заявляющие о своей готовности воевать с Россией страны Европы опасаются итогов предстоящего саммита НАТО в Турции из-за позиции Америки.
В Анкаре 7–8 июля пройдет 36-й саммит НАТО, который станет второй встречей лидеров альянса в Турции после саммита в Стамбуле в 2004 году.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее назвал предстоящий саммит НАТО в 2026 году "решающим для истории альянса", отметив, что на нем будут приняты "важные решения" о будущем НАТО. Он подчеркнул, что реальность не похожа на "старый мир", в котором альянс был основан, поскольку в новом мире угрозы стали сложнее, риски – более разнообразными, а глобальная система "подверглась эрозии".
Советник Эрдогана Чагры Эрхан ранее заявлял, что саммит в Анкаре будет иметь решающее значение для процесса трансформации альянса, так как последние глобальные события, в том числе на Ближнем Востоке, показали, что НАТО "необходимо меняться".
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