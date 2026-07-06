https://crimea.ria.ru/20260706/soldaty-vsu-pytalis-prodat-gruzovik-s-oruzhiem-1157417555.html

Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием

Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием

Трое украинских военных пытались продать грузовик с 700 боеприпасами, 1,2 тонной взрывчатки и 4 единицами противотанкового вооружения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T13:18

2026-07-06T13:18

2026-07-06T13:18

украина

всу (вооруженные силы украины)

оружие

в мире

новости

государственное бюро расследований украины (гбр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Трое украинских военных пытались продать грузовик с 700 боеприпасами, 1,2 тонной взрывчатки и 4 единицами противотанкового вооружения. Об этом сообщили в государственном бюро расследований Украины (ГБР).Общая стоимость оружия составила порядка двух миллионов гривен (44,8 тысячи долларов).Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области задержаны дезертировавшие из ВСУ военнослужащие, которые пытались продать арсенал гранат и боевых патронов, а также автомат Калашникова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине мобилизованные массово бегут из ВСУНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизацииКритическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), оружие, в мире, новости, государственное бюро расследований украины (гбр)