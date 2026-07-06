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Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием
Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием
Трое украинских военных пытались продать грузовик с 700 боеприпасами, 1,2 тонной взрывчатки и 4 единицами противотанкового вооружения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T13:18
2026-07-06T13:18
украина
всу (вооруженные силы украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Трое украинских военных пытались продать грузовик с 700 боеприпасами, 1,2 тонной взрывчатки и 4 единицами противотанкового вооружения. Об этом сообщили в государственном бюро расследований Украины (ГБР).Общая стоимость оружия составила порядка двух миллионов гривен (44,8 тысячи долларов).Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области задержаны дезертировавшие из ВСУ военнослужащие, которые пытались продать арсенал гранат и боевых патронов, а также автомат Калашникова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине мобилизованные массово бегут из ВСУНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизацииКритическая нехватка ракет: Зеленский в письме пожаловался Трампу
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украина, всу (вооруженные силы украины), оружие, в мире, новости, государственное бюро расследований украины (гбр)
Солдаты ВСУ пытались продать грузовик с оружием

На Украине военные пытались продать грузовик с арсеналом боеприпасов и оружия

13:18 06.07.2026
 
© РИА Новости . СтрингерСотрудники украинской полиции. Архивное фото
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Трое украинских военных пытались продать грузовик с 700 боеприпасами, 1,2 тонной взрывчатки и 4 единицами противотанкового вооружения. Об этом сообщили в государственном бюро расследований Украины (ГБР).
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении троим военнослужащим, которые пытались продать арсенал оружия и взрывчатку", - говорится в сообщении.
Общая стоимость оружия составила порядка двух миллионов гривен (44,8 тысячи долларов).
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области и временно подконтрольной Киеву части Запорожской области задержаны дезертировавшие из ВСУ военнослужащие, которые пытались продать арсенал гранат и боевых патронов, а также автомат Калашникова.
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УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)ОружиеВ миреНовостиГосударственное бюро расследований Украины (ГБР)
 
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