Ситуация в Крыму сейчас: что известно
Ситуация в Крыму сейчас: что известно
12:21 06.07.2026 (обновлено: 12:34 06.07.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Ситуация в энергетике Крыма сегодня остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Восточную часть и южный берег удалось частично перезапитать. Все стратегически важные объекты – больницы, службы экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура – функционируют в штатном режиме", - заявил Гоцанюк.
Бригады "Крымэнерго" работают в круглосуточном режиме, предпринимаются все возможные меры для стабилизации энергоснабжения крымчан.
"Ситуация находится на особом контроле. Призываю вас сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Сегодня для всех нас особенно важны взаимопонимание и взаимовыручка", - подчеркнул председатель правительства республики.
В понедельник утром советник главы РК Олег Крючков сообщил, что несколько районов Крыма обесточены вследствие атак врага, ведутся восстановительные работы.
В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.
Также Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.
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