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Ситуация в Крыму сейчас: что известно

Ситуация в Крыму сейчас: что известно - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Ситуация в Крыму сейчас: что известно

Ситуация в энергетике Крыма сегодня остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T12:21

2026-07-06T12:21

2026-07-06T12:34

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электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Ситуация в энергетике Крыма сегодня остается напряженной. Света нет в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Бригады "Крымэнерго" работают в круглосуточном режиме, предпринимаются все возможные меры для стабилизации энергоснабжения крымчан."Ситуация находится на особом контроле. Призываю вас сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Сегодня для всех нас особенно важны взаимопонимание и взаимовыручка", - подчеркнул председатель правительства республики.В понедельник утром советник главы РК Олег Крючков сообщил, что несколько районов Крыма обесточены вследствие атак врага, ведутся восстановительные работы.В понедельник на Южном берегу Крыма и в Симферополе произошло отключение электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма.Также Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.По информации Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 519 вражеских беспилотников над Крымом и другими регионами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дали свет - возможны ограниченияВ Евпатории свет дают по графикамЧасть Феодосии в понедельник без воды

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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