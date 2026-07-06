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Сила сакской грязи: крымская бальнеопродукция остается в тренде - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Сила сакской грязи: крымская бальнеопродукция остается в тренде
Сила сакской грязи: крымская бальнеопродукция остается в тренде - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Сила сакской грязи: крымская бальнеопродукция остается в тренде
Целебные свойства грязевых озер в Саках и Евпатории известны давно, и сейчас крымская бальнеологическая продукция пользуются большим спросом среди местных... РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T08:14
2026-07-06T08:14
сакская лечебная грязь
грязелечение
саки
бальнеология
оздоровление в крыму
крым
валентин иваницкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Целебные свойства грязевых озер в Саках и Евпатории известны давно, и сейчас крымская бальнеологическая продукция пользуются большим спросом среди местных жителей и гостей полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный технолог Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции Валентин Иваницкий."Сила грязи - в ее истории, которая насчитывает не одну сотню лет. Еще Плиний-старший в II веке до н.э. упоминал, что есть озеро Сак - земля исцеляющая. Процесс изучения грязи - многолетний, и Крымская гидрогеологическая станция, которая в этом году отмечает свое 100-летие, вложила свою научную лепту в освоение сакского месторождения", - отметил он.Сакская лечебная грязь уникальна по составу, дополнил гость эфира. Ее трехкомпонентная система - минеральная, органическая составляющая и другие соединения в комплексе дают значительный лечебный эффект. Врачи говорят, что она лечит более 100 заболеваний, обратил внимание спикер."В свое время мы провели сравнительный анализ сакской грязи с раскрученным брендом - грязями Мертвого моря. Так вот, аминокислот, липидов и витаминов в сакских грязях в 2-3 раза больше, чем в грязях Мертвого моря. Сакские грязи - живые, потому что наша минерализация, которую мы искусственно поддерживаем, позволяет сохранять органические вещества, моноподобные вещества, глиогенные стимуляторы в тех необходимых кондициях, которые усиливают лечебные свойства грязи", - пояснил Валентин Иваницкий.По данным специалиста, благодаря станции, Крым полностью обеспечен целебной грязью. Ее получают порядка 90 санаториев, в том числе 65 всесезонных, а на территории России - порядка 200 профильных санаторно-курортных учреждений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Химики на страже здоровья людей: сто лет Сакской грязевой станцииВ Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных водЗдоровья на 300 лет: ученые следят за качеством грязи Сакского озера
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сакская лечебная грязь, грязелечение, саки, бальнеология, оздоровление в крыму, крым, валентин иваницкий
Сила сакской грязи: крымская бальнеопродукция остается в тренде

Спрос на сакскую грязь остается устойчивым в Крыму и за его пределами – ученый

08:14 06.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевсакская лечебная грязь должна быть черного цвета
сакская лечебная грязь должна быть черного цвета - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Целебные свойства грязевых озер в Саках и Евпатории известны давно, и сейчас крымская бальнеологическая продукция пользуются большим спросом среди местных жителей и гостей полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный технолог Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции Валентин Иваницкий.
"Сила грязи - в ее истории, которая насчитывает не одну сотню лет. Еще Плиний-старший в II веке до н.э. упоминал, что есть озеро Сак - земля исцеляющая. Процесс изучения грязи - многолетний, и Крымская гидрогеологическая станция, которая в этом году отмечает свое 100-летие, вложила свою научную лепту в освоение сакского месторождения", - отметил он.
Сакская лечебная грязь уникальна по составу, дополнил гость эфира. Ее трехкомпонентная система - минеральная, органическая составляющая и другие соединения в комплексе дают значительный лечебный эффект. Врачи говорят, что она лечит более 100 заболеваний, обратил внимание спикер.
"В свое время мы провели сравнительный анализ сакской грязи с раскрученным брендом - грязями Мертвого моря. Так вот, аминокислот, липидов и витаминов в сакских грязях в 2-3 раза больше, чем в грязях Мертвого моря. Сакские грязи - живые, потому что наша минерализация, которую мы искусственно поддерживаем, позволяет сохранять органические вещества, моноподобные вещества, глиогенные стимуляторы в тех необходимых кондициях, которые усиливают лечебные свойства грязи", - пояснил Валентин Иваницкий.
По данным специалиста, благодаря станции, Крым полностью обеспечен целебной грязью. Ее получают порядка 90 санаториев, в том числе 65 всесезонных, а на территории России - порядка 200 профильных санаторно-курортных учреждений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Здоровья на 300 лет: ученые следят за качеством грязи Сакского озера
 
Сакская лечебная грязьГрязелечениеСакиБальнеологияОздоровление в КрымуКрымВалентин Иваницкий
 
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