https://crimea.ria.ru/20260706/sila-sakskoy-gryazi-krymskaya-balneoproduktsiya-ostaetsya-v-trende-1157343310.html

Сила сакской грязи: крымская бальнеопродукция остается в тренде

Сила сакской грязи: крымская бальнеопродукция остается в тренде - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Сила сакской грязи: крымская бальнеопродукция остается в тренде

Целебные свойства грязевых озер в Саках и Евпатории известны давно, и сейчас крымская бальнеологическая продукция пользуются большим спросом среди местных... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T08:14

2026-07-06T08:14

2026-07-06T08:14

сакская лечебная грязь

грязелечение

саки

бальнеология

оздоровление в крыму

крым

валентин иваницкий

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/78/1118307827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bdb2a7dc5a1cf2dc196d0d8539e616e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Целебные свойства грязевых озер в Саках и Евпатории известны давно, и сейчас крымская бальнеологическая продукция пользуются большим спросом среди местных жителей и гостей полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный технолог Крымской гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции Валентин Иваницкий."Сила грязи - в ее истории, которая насчитывает не одну сотню лет. Еще Плиний-старший в II веке до н.э. упоминал, что есть озеро Сак - земля исцеляющая. Процесс изучения грязи - многолетний, и Крымская гидрогеологическая станция, которая в этом году отмечает свое 100-летие, вложила свою научную лепту в освоение сакского месторождения", - отметил он.Сакская лечебная грязь уникальна по составу, дополнил гость эфира. Ее трехкомпонентная система - минеральная, органическая составляющая и другие соединения в комплексе дают значительный лечебный эффект. Врачи говорят, что она лечит более 100 заболеваний, обратил внимание спикер."В свое время мы провели сравнительный анализ сакской грязи с раскрученным брендом - грязями Мертвого моря. Так вот, аминокислот, липидов и витаминов в сакских грязях в 2-3 раза больше, чем в грязях Мертвого моря. Сакские грязи - живые, потому что наша минерализация, которую мы искусственно поддерживаем, позволяет сохранять органические вещества, моноподобные вещества, глиогенные стимуляторы в тех необходимых кондициях, которые усиливают лечебные свойства грязи", - пояснил Валентин Иваницкий.По данным специалиста, благодаря станции, Крым полностью обеспечен целебной грязью. Ее получают порядка 90 санаториев, в том числе 65 всесезонных, а на территории России - порядка 200 профильных санаторно-курортных учреждений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Химики на страже здоровья людей: сто лет Сакской грязевой станцииВ Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных водЗдоровья на 300 лет: ученые следят за качеством грязи Сакского озера

саки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сакская лечебная грязь, грязелечение, саки, бальнеология, оздоровление в крыму, крым, валентин иваницкий