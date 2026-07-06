https://crimea.ria.ru/20260706/shtrafy-za-vkhod-na-sayt-cherez-apple-id-ili-google-skolko-i-dlya-kogo-1157421509.html

Штрафы за вход на сайт через Apple ID или Google: сколько и для кого

Штрафы за вход на сайт через Apple ID или Google: сколько и для кого - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Штрафы за вход на сайт через Apple ID или Google: сколько и для кого

В России с 6 июля вводятся штрафы за вход в российские сервисы через Apple ID или Google. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T15:31

2026-07-06T15:31

2026-07-06T15:31

штрафы

интернет

закон и право

россия

владимир путин (политик)

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новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В России с 6 июля вводятся штрафы за вход в российские сервисы через Apple ID или Google. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы для владельцев сайтов в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов составят до 700 тысяч рублей.Как сообщает РИА Новости, российские сервисы уже начали предупреждать пользователей о том, что войти на ресурс через Apple ID или Google ID нельзя.РИА Новости Крым собрал самое важное о нововведении:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, интернет, закон и право, россия, владимир путин (политик), apple, google, новости, общество