Штрафы за вход на сайт через Apple ID или Google: сколько и для кого
Сколько составят и кого коснутся новые штрафы за вход на сайты через Apple ID или Google
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В России с 6 июля вводятся штрафы за вход в российские сервисы через Apple ID или Google. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому штрафы для владельцев сайтов в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов составят до 700 тысяч рублей.
Как сообщает РИА Новости, российские сервисы уже начали предупреждать пользователей о том, что войти на ресурс через Apple ID или Google ID нельзя.
"С 6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен по требованию закона №149-ФЗ. Привяжите номер телефона, чтобы сохранить профиль", - говорится в смс сервиса "2ГИС".
РИА Новости Крым собрал самое важное о нововведении:
- —инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости российского интернет-пространства от технических решений недружественных стран;
- —речь о блокировке аккаунтов или запрете почты Gmail не идет, имеется в виду смена способа входа на веб-ресурсы;
- —пользователи могут столкнуться с некоторыми сложностями при входе на сайт – им нужно будет добавить новый способ входа, после прохождения модерации они снова смогут пользоваться аккаунтами;
- —ранее в силу вступила норма, по которой авторизация пользователей в РФ возможна одним из следующих способов: с помощью номера мобильного телефона, с использованием Единой системы идентификации и аутентификации или Единой биометрической системы, посредством российского сервиса авторизации;
- —штрафы коснутся владельцев сайтов или сервисов при условии, что они не предложили для авторизации пользователей ни одного разрешенного в РФ способа и если юзеры продолжают заходить с помощью зарубежных сервисов;
- —штрафы не коснутся рядовых пользователей интернета;
- —размер штрафов составит: для граждан (владельцев сайтов или приложений) - 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей, для юрлиц - 500-700 тысяч рублей;
- —при повторном нарушении размер штрафа увеличится в два раза;
- —запрет на использование иностранных сервисов при авторизации пользователей действует в России с 2023 года, однако ранее не были прописаны штрафы за нарушения.
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