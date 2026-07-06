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Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жару

Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жару - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жару

Частота заболеваемости острыми кишечными инфекциями кратно возрастает в жаркий летний сезон. Причинами недомоганий и отравлений у взрослых и детей могут стать... РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T21:34

2026-07-06T21:34

2026-07-06T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Частота заболеваемости острыми кишечными инфекциями кратно возрастает в жаркий летний сезон. Причинами недомоганий и отравлений у взрослых и детей могут стать не только испортившиеся продукты, но и множество вирусных и бактериальных инфекций. Наиболее грозной из последних является сальмонеллез. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.Специалист также добавила, что кишечные инфекции могут вызываться вирусами, бактериями и простейшими."Люди, как правило, не отличают, какая этиология заболевания у них. Они приходят и говорят - мы отравились, а врач уже при опросе начинает выяснять. По опыту скажу, что у детей большинство кишечных инфекций, 80% — это вирусные этиологии. У взрослых, конечно, преимущественно бактериальная этиология заболеваний, но существуют и такие пациенты, у которых одновременно смешаны и бактериальная, и вирусная этиология заболеваний", - пояснила спикер.Врач-инфекционист обратила внимание, что у детей кишечные вирусные заболевания возникают по причине элементарного несоблюдения правил личной гигиены."Дети не всегда следят за чистотой своих рук. Вирусы могут передаваться не только фекально-оральным путем, то есть через грязные руки, немытые овощи, фрукты и воду, но и воздушно-капельным путем. Тот же энтеровирус, ротавирус, норовирус, астровирус, аденовирус. У нас ошибочно считают, что из всех вирусных и хищных инфекций существует только ротавирус. Пациенты приходят и говорят - у нас точно ротавирус. Но на самом деле он встречается не так часто, как даже те, которые я перечислила", - поделилась Асие Абдурашидова.Она также подчеркнула, что эти заболевания являются высоко-контагиозными, поэтому нужно ограничить контакт с больным человеком из-за высокого риска заражения. Рекомендовано вводить карантинные мероприятия.Проявляется группа данных болезней, добавила врач, основной симптоматикой в виде многократной диареи, лихорадки, рвоты."Есть три варианта формы кишечной инфекции – это гастритическая, когда поражается желудок, и пациент чувствует диспепсию, то есть тошноту, рвоту, боли в животе. Энтеритическая, когда поражается прямой кишечник – здесь проявления многократной диареи, большим или средним объемом, часто с неприятным запахом. И колитическая, когда поражается толстый кишечник - это скудная, но частая диарея, может сопровождаться слизью и ложными позывами – тенезмой", - разъяснила специалист.Наиболее грозной кишечной инфекцией является сальмонеллез, дополнила Асие Абдурашидова, при котором симптоматика нарастает стремительно, в течение 24 часов. Заразиться сальмонеллой можно от многих продуктов. В нашем регионе наиболее часто она "живет" в яйцах и в мясе, но очень "любит" и молочные продукты. А в последние две недели в Крыму, отметила врач-инфекционист, сальмонелла приходит из морепродуктов."При сальмонеллезе - явная клиника, потому что это будет высокая гипертермия. То есть температура достигает до 40 градусов. Это частый водянистый стул, чаще зеленого цвета, зловонный. Рвота. Это очень опасное состояние, потому что идет массивная дегидратация, то есть потеря жидкости. Может возникнуть острое поражение почек. Бывают пациенты поздно обращаются, и они уже нуждаются в диализе, потому что идет массивная потеря жидкости. Невероятно серьезные могут быть последствия", - обратила внимание спикер.В то же время, врач подчеркнула, что не важно, какой конкретно возбудитель вызвал кишечное заболевание. При каждом случае важна тактика лечения. Но основные ее принципы это - регидратация (восполнение теряемой жидкости- ред.) и диета."Если симптомы - диспепсия, тошнота, рвота, во-первых, мы должны соблюдать диету. Это основа и профилактики, и лечения. Оральная регидратация - пить щелочные растворы. Если боль в животе - можно симптоматически выпить спазмолитик какой-то, температуру сбивать. Лучше и надежнее, конечно, обратиться к врачу, хотя бы проконсультироваться. При ярких симптомах – обязательно", - заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260627/14-chelovek-otravilis-rybnymi-kotletami-v-astrakhani--odin-iz-nikh-umer-1157213236.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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