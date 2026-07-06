https://crimea.ria.ru/20260706/sevastopol-ostalsya-bez-sveta-iz-za-atak-vsu-1157407121.html

Севастополь остался без света из-за атак ВСУ

Севастополь остался без света из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2026

Севастополь остался без света из-за атак ВСУ

Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2026

2026-07-06T05:49

2026-07-06T05:49

2026-07-06T05:53

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома.Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром в понедельник на линии не выйдут, добавил Развожаев, попросив планировать время на дорогу с запасом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центрБахчисарайский район без света: отключены и села под СевастополемСитуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе Крыма

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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