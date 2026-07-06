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Севастополь остался без света из-за атак ВСУ
Севастополь остался без света из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Севастополь остался без света из-за атак ВСУ
Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T05:49
2026-07-06T05:49
2026-07-06T05:53
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома.Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром в понедельник на линии не выйдут, добавил Развожаев, попросив планировать время на дорогу с запасом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центрБахчисарайский район без света: отключены и села под СевастополемСитуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе Крыма
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Севастополь остался без света из-за атак ВСУ
Севастополь остался без света из-за атак ВСУ за пределами города - Развожаев
05:49 06.07.2026 (обновлено: 05:53 06.07.2026)