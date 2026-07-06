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Севастополь остался без света из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2026
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Севастополь остался без света из-за атак ВСУ
Севастополь остался без света из-за атак ВСУ - РИА Новости Крым, 06.07.2026
Севастополь остался без света из-за атак ВСУ
Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.07.2026
2026-07-06T05:49
2026-07-06T05:53
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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новости севастополя
михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома.Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром в понедельник на линии не выйдут, добавил Развожаев, попросив планировать время на дорогу с запасом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут в Евпатории: в городе откроют ситуационный центрБахчисарайский район без света: отключены и села под СевастополемСитуация с водой на фоне отключения света в Белогорском районе Крыма
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Севастополь остался без света из-за атак ВСУ

Севастополь остался без света из-за атак ВСУ за пределами города - Развожаев

05:49 06.07.2026 (обновлено: 05:53 06.07.2026)
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения",- написал он в своем канале в МАКС.
По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома.
Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром в понедельник на линии не выйдут, добавил Развожаев, попросив планировать время на дорогу с запасом.
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